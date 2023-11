Next Gen Finals 2023, Flavio Cobolli batte Stricker e raggiunge Fils in testa al gruppo verde

Esordio vincente per Flavio Cobolli alle Next Gen Finals 2023. A Jeddah, in Arabia Saudita, l’azzurro classe 2002 gioca un ottimo match contro lo svizzero Dominc Stricker e vince per 4-2 3-4 4-1 4-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Grazie a questo successo, Cobolli raggiunge il francese Arthur Fils in testa al gruppo verde.

Pronti, via e Stricker ha subito la possibilità di strappare il servizio al suo avversario nel secondo game. Cobolli però non ci sta e con un super dritto a sventaglio si salva nel deciding point, salendo sull’1-1. Poco più tardi si ricrea la stessa situazione nel quarto game, ma anche stavolta l’italiano riesce a evitare il break al deciding point. Galvanizzato dai molteplici salvataggi, Cobolli alza il ritmo in risposta e sul deciding point trova il punto che vale il break. Sul 3-2 l’italiano va così a servire per il set e non trema, chiudendo per 4-2.

Nel secondo parziale i primi tre game scorrono via veloci senza palle break, poi nel quarto Stricker ha la possibilità di allungare, ma Cobolli trova una prima vincente e agguanta il 2-2. Il set prosegue in modo lineare e si arriva così al tie-break. Qui lo svizzero va sopra per 4-1, poi il suo avversario reagisce e impatta sul 5 pari. Stricker non prende paura e inizia a procurarsi set point: il terzo è quello buono (9-7) e il punteggio torna in parità.

Nel terzo set Cobolli inizia male nel turno di servizio, andando sotto 0-40, ma poi reagisce e con quattro punti di fila riesce incredibilmente a tenere la battuta. Caricato dal salvataggio, l’italiano attacca in risposta nel secondo game e, complici diversi errori di Stricker, conquista il break del 2-0. Nel terzo gioco lo svizzero prova a reagire, ma ancora una volta Cobolli sale in cattedra al momento del deciding point e con un grande dritto sulla riga si prende il 3-0. A questo punto Stricker cerca di rientrare in extremis, trovando prima l’1-3 e salendo poi sul 15-40, ma come al solito non riesce a essere lucido nel momento chiave e Cobolli ne approfitta per risalire e conquistare il terzo set (4-1).

Il quarto parziale comincia con una serie di break e controbreak che alla fine premia Cobolli, che sale sul 2-1 e servizio. A questo punto l’italiano gioca un buonissimo turno di battuta e sale sul 3-1 e poi si porta sul 40-40 nel quinto gioco. Stricker si salva al deciding point, ma nel sesto game Cobolli è solido al servizio e chiude la partita con il 4-2.

STATISTICHE – A fine partita pesano tantissimo le 11 palle break salvate da Cobolli sulle 12 totali (contro le 1/5 cancellate da Stricker). A fare la differenza è poi la migliore percentuale di punti vinti dall’italiano con la prima di servizio (75% contro il 69% del suo avversario). Simile invece il conto dei vincenti-errori non forzati per i due tennisti: 25-25 per l’azzurro e 23-25 per lo svizzero.

Foto: Mattia Martegani