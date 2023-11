NBA, risultati della notte (29 novembre): vittorie di Boston e Milwaukee. Cade Golden State

Sono otto le partite di una notte NBA, che ha sancito definitivamente le otto squadre qualificate per l’In-Season Tournament. A contendersi questa nuova coppa all’interno della stagione saranno: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, New York Knicks e Phoenix Suns, queste ultime due hanno ricevuto una wild card.

Una qualificazione centrata da Milwaukee grazie al successo sui Miami Heat per 131-124, grazie al 16-6 di parziale con cui Antetokounmpo e compagni hanno chiuso la gara. Il greco è stato il grande protagonista con 33 punti e 10 rimbalzi, ma supportato da un eccellente Damian Lillard da 32 punti e 9 assist. A Miami non è bastata la doppia doppia di Bam Adebayo da 31 punti e 10 rimbalzi.

In vetta alla Eastern Conference, però, ci sono i Boston Celtics, che hanno avuto vita facile contro i Chicago Bulls, imponendosi con un perentorio 124-97 con un Jaylen Brown da 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

A staccare il biglietto per i quarti dell’In-Season Tournament sono stati, come detto, anche i New York Knicks e lo hanno fatto grazie al successo per 115-91 sugli Charlotte Hornets con un Julius Randle scatenato da 25 punti e 20 rimbalzi.

I 40 punti di Donovan Mitchell permettono ai Cleveland Cavaliers di battere gli Atlanta Hawks per 128-105, ma ai Cavs non basta per centrare la qualificazione per i quarti di finale del torneo di metà stagione. Restando sempre nella Eastern Conference, i Brooklyn Nets superano i Toronto Raptors (8 ko nelle ultime 10 partite) per 115-103 con 23 punti di Spencer Dinwiddie.

Succede di tutto nel finale di partita tra Sacramento e Golden State. Vincono i Kings per 124-123 con cinque punti finali di Malik Monk, ma a pesare sono le palle perse di Steph Curry e Draymond Green. Curry rovina così una super prestazione da 29 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, mentre il migliore per i Kings è De’Aaron Fox con 29 punti.

In vetta alla Western Conference ci sono sempre i Minnesota Timberwolves, che vincono una partita molto combattuta con gli Oklahoma City Thunder per 106-103 con un Anthony Edwards da 21 punti. Il solito Luka Doncic, invece, trascina Dallas al successo contro Houston (121-115), con i Mavs guidati dai 41 punti, 9 assist e 9 rimbalzi dello sloveno.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics – Chicago Bulls 124-97

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 115-103

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 128-105

Miami Heat – Milwaukee Bucks 124-131

New York Knicks – Charlotte Hornets 115-91

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 106-103

Dallas Mavericks – Houston Rockets 121-115

Sacramento Kings – Golden State Warriors 124-123

FOTO: LaPresse