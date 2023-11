NBA, risultati della notte (18 novembre): ai Bucks il big match con i Mavericks, Warriors giù al supplementare

Notte NBA con sei partite, quella che si è avuta nelle scorse ore. E, al momento, sono soprattutto le gerarchie a Ovest quelle che si stanno definendo, sebbene in maniera molto iniziale e con tutte le chance che esistono di veder cambiare le cose. Andiamo a scoprire cos’è accaduto sui vari campi.

Per i New York Knicks (8-5) è buona la trasferta allo Spectrum Center di Charlotte contro gli Charlotte Hornets (3-9): 108-122 con un grande primo quarto soprattutto a livello difensivo (30-19) a indirizzare la partita. 32 i punti di Jalen Brunson, poi 25 per Donte DiVincenzo e 21 per Julius Randle. In casa Hornets 34 per LaMelo Ball e 29 per Brandon Miller. La leadership a Ovest però resta ai Minnesota Timberwolves (9-3), che grazie a un canestro di Karl-Anthony Towns (29 per lui) a 5″2 dalla fine battono i New Orleans Pelicans (6-7) per 120-121; grandi performance anche per Anthony Edwards (23) da una parte e la coppa Brandon Ingram (30)-Jonas Valanciunas (26 e 11) dall’altra.

L’ultimo quarto è vita per i Chicago Bulls (5-9), che battono in rimonta per 102-97 i Miami Heat (8-5); il quintetto in doppia cifra e DeMar DeRozan a quota 23 sono la risposta ai 25 di Jimmy Butler e ai 24 con 10 rimbalzi di Bam Adebayo. Il big match della notte, però, è un altro, e i Milwaukee Bucks (9-4) lo affrontano da par loro, ribaltando un terzo quarto dominato dai Dallas Mavericks (9-4) per prendersi un vitale 132-125. 40 punti e 15 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo, 27 e 12 assist per Damian Lillard sul fronte dei padroni di casa, mentre Kyrie Irving e Luka Doncic fanno rispettivamente 39 e 35.

Fanno ancora fatica i San Antonio Spurs (3-10), che spariscono dal campo contro i Memphis Grizzlies (3-9) nella seconda metà di gara e si fanno sostanzialmente battere per 108-120. Jaren Jackson Jr. e Desmond Bane la risolvono con 27 e 26 punti, per i padroni di casa 22 di Keldon Johnson e 19 con 13 rimbalzi di Victor Wembanyama. Perdono al supplementare anche i Golden State Warriors (6-8), battuti per 123-130 dagli Oklahoma City Thunder (9-4) e dai 40 di Shai Gilgeous-Alexander, nonché dai 36 con 10 rimbalzi di Chet Holmgren. In casa Warriors, oltre ai 25 di Steph Curry, risuonano i 31 di Andrew Wiggins.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Charlotte Hornets 108-122

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves 120-121

Chicago Bulls-Miami Heat 102-97

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks 132-125

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 108-120

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 123-130 dts

