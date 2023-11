Basket: Trento leader per una notte in Serie A, Brindisi non si accende ancora

Per una notte la Dolomiti Energia Trentino sarà nel gruppo delle squadre al comando della Serie A 2023-2024. Nell’anticipo dell’ottava giornata arriva la sesta vittoria, quella sull’Happy Casa Brindisi, che con questo 81-71 continua a non sbloccarsi: è l’ottava sconfitta di fila. Decisivo Davide Alviti con 21 punti, dall’altra parte solo Nate Laszewski è veramente incisivo con 19 e 8 rimbalzi.

Va detto: il match è ancora più a senso unico di quel che racconta il punteggio finale. La partenza è piuttosto equilibrata, ma a spezzare la partita dal 7-5 in avanti ci pensano prima Ellis e poi Alviti più di Udom per il 19-9 dopo 10′. Il secondo quarto non cambia molto, anzi è sempre la coppia Alviti-Ellis a fare la differenza: 28-13. Brindisi prova a riprendere fiato con la coppia Laszewski-Morris, ma Trento è praticamente ovunque e il punto esclamativo è la tripla di Baldwin del 47-30 all’intervallo.

Alla ripartenza è Bayehe a cercare di rivitalizzare Brindisi. Un fatto che, per certa misura, riesce quando il terzo quarto va verso la propria conclusione, poiché la collaborazione di Kyzlink e anche qualche fiammata di Morris fanno sì che l’Happy Casa riesca a rientrare sul 60-50. E poteva essere distacco anche minore senza un tecnico per proteste a Bayehe. La Dolomiti Energia, però, è sempre in grado di tenere tutto sotto controllo e chiude sull’81-71.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-HAPPY CASA BRINDISI 81-71

TRENTO – Ellis 4, Stephens 2, Hubb 16, Alviti 21, Conti 0, Forray 2, Cooke 6, Udom 11, Biligha 6, Grazulis 3, Baldwin 10, Niang ne. All. Galbiati

BRINDISI – Morris 18, Mitchell ne, Sneed 7, Laszewski 19, Riismaa 0, Bayehe 11, Senglin 7, Kyzlink 9, Malaventura ne, Guadalupi ne, Buttiglione ne. All. Sakota

Credit: Ciamillo