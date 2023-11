NBA, risultati della notte (11 novembre): Orlando supera Milwaukee, Cleveland batte ancora Golden State. Ok Miami e Boston

Solo quattro partite nella notte NBA. Gli Orlando Magic tornano a vincere contro i Milwaukee Bucks dopo cinque anni (l’ultima nel 2018) e 14 sconfitte consecutive negli scontri diretti. Orlando si impone per 112-97 e ringrazia un Paolo Banchero da 26 punti e 12 rimbalzi ed anche un Franz Wagner da 24 punti. Milwaukee paga l’assenza di Damian Lillard, fermo per un problema al polpaccio, mentre non basta ai Bucks un Giannis Antetokounmpo da 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

I Cleveland Cavaliers si ripetono contro i Golden State Warriors. Dopo la prima vittoria casalinga dopo sette anni, i Cavs riescono a conquistare il primo successo esterno dal 2014 contro Curry e compagni, vincendo 118-110. Tutto il quintetto di Cleveland va in doppia cifra, con i 21 punti di Donavan Mitchell e i 19 di Darius Garland ed Evan Mobley. Golden State ha avuto uno Steph Curry da 30 punti ed è il terzo ko nelle ultime quattro sfide giocate.

Tutto facile per i Boston Celtics, che superano nettamente i Toronto Raptors per 117-94 al termine di un match che ha sempre visto i padroni di casa in controllo. A fare la differenza sono sempre i soliti due: Jaylen Brown e Jayson Tatum, che mettono a referto rispettivamente 29 e 27 punti. Per Toronto ci sono i 17 punti di Pascal Siakam.

Senza Jimmy Butler e Tyler Herro, i Miami Heat vincono comunque contro gli Atlanta Hawks per 117-109. I protagonisti sono Bam Adebayo, autore di una doppia doppia da 26 punti e 17 rimbalzi, ed il rookie Jamie Jaquez Jr, che firma il suo career high con 20 punti in 38 minuti giocati. Ad Atlanta non bastano la doppia doppia di Trae Young (27 punti e 11 rimbalzi) e i 23 punti di Dejounte Murray.

FOTO: LaPresse