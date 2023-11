Calendario Serie A basket: orari partite 11-12 novembre, programma, tv, streaming, guida DAZN, Eurosport2 e DMax

Dopo l’Europa, l’Italia. Dopo le Coppe europee, il campionato in formato settima giornata: si ritorna sui parquet tricolori. Stranamente, non vedremo una giornata da big match veri e propri, ma ci saranno tantissimi incroci in grado di cambiare assai la classifica, rendendola ancora più compatta oppure decostruendola.

Si apre al sabato con Virtus Bologna-Treviso e Napoli-Varese: il primo ricorda duelli d’un tempo (con altre situazioni societarie), ma oggi le V nere sono su un altro livello, mentre il secondo è un’autentica richiesta di mantenimento in volo delle ambizioni partenopee. Sassari prova una difficile uscita dalla crisi a Trento, mentre a Scafati (campo complicato per tutte) arriva Milano galvanizzata dall’Eurolega. Venezia riceve Brindisi che è in grandissima crisi, mentre Pesaro ospita Tortona che sta costruendo pian piano una fisionomia. Reggio Emilia, inattesa (ma non troppo) protagonista, vede arrivare Pistoia, mentre alla sera Brescia prova a contenere le ambizioni rinnovate di Cremona dopo il colpo bianconero della settimana scorsa.

Di seguito il programma completo delle partite della settima giornata di Serie A 2023-2024. L’incontro in chiaro su DMAX è Carpegna Prosciutto Pesaro-Bertram Derthona Tortona; su Eurosport 2 andranno Napoli-Varese e Sassari-Trento. Le tre partite in questione sono disponibili in streaming su Discovery+ ed eurosport.it. Inoltre, sempre in streaming, è possibile assistere a tutte le partite su DAZN.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2023-2024: SETTIMA GIORNATA

Sabato 11 novembre

Ore 19:30 Virtus Segafredo Bologna-Nutribullet Treviso

Ore 20:30 GeVi Napoli-Openjobmetis Varese – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 12 novembre

Ore 16:30 Banco di Sardegna Sassari-Dolomiti Energia Trentino – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 17:00 Givova Scafati-EA7 Emporio Armani Milano

Ore 18:00 Umana Reyer Venezia-Happy Casa Brindisi

Ore 18:15 Carpegna Prosciutto Pesaro-Bertram Derthona Tortona – Diretta tv su DMAX in chiaro

Ore 19:00 Unahotels Reggio Emilia-Estra Pistoia

Ore 20:00 Germani Brescia-Vanoli Cremona

PROGRAMMA SERIE A BASKET 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING



Diretta tv: DMAX (in chiaro, Pesaro-Tortona), Eurosport 2 (Napoli-Varese, Sassari-Trento)

Diretta streaming: Discovery+ ed eurosport.it (Pesaro-Tortona, Napoli-Varese, Sassari-Trento), DAZN (tutte le partite)

Credit: Ciamillo