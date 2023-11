MotoGP su TV8, GP Qatar 2023: orari, programma in chiaro, diretta, differita qualifiche e Sprint Race

Per il Motomondiale, il sabato è diventato il giorno di massima attività in pista. Inevitabile se ognuna delle tre classi deve mandare in scena le proprie qualifiche e, al contempo, la MotoGP disputa la gara sprint. Quanto appena elencato rappresenta il menu proposto dall’autodromo di Lusail per l’odierno 18 novembre.

QUALIFICHE – Francesco Bagnaia domina la scena grazie a 7 pole position (Americhe, Francia, Italia, Germania, Austria, Catalogna, Malesia). Il suo rivale per il titolo, Jorge Martin, ne ha firmate 4 (San Marino, Giappone, Australia, Thailandia). In 3 casi ha svettato Marco Bezzecchi (Olanda, Gran Bretagna, India). Hanno, infine, graffiato 1 volta sul giro secco anche Marc Marquez (Portogallo), Alex Marquez (Argentina), Aleix Espargarò (Spagna) e Luca Marini (Indonesia).

SPRINT – La situazione è ribaltata. Nelle gare dimezzate si contano 7 affermazioni per Martin (Le Mans, Sachsenring, Misano, New Delhi, Motegi, Mandalika. Phillip Island), mentre è Bagnaia a essere a 4 (Portimao, Austin, Mugello, Spielberg). Sono 2 le mini-vittorie di Brad Binder (Rio Hondo, Jerez) e Alex Marquez (Silverstone, Sepang). Infine, 1 micro-affermazione è stata appannaggio anche di Marco Bezzecchi (Assen), e Aleix Espargarò (Montmelò). Cosa accadrà in Qatar? Per scoprirlo basterà seguire l’evento in TV.

PROGRAMMA GP QATAR 2023 MOTOGP

TV A PAGAMENTO – Per ognuna delle tre classi, il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale delle qualifiche, della sprint e degli odierni turni di prove libere del Gran Premio di Qatar. La medesima programmazione potrà essere proposta anche dal canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e sprint di Lusail. Non è invece prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint sarà disponibile anche sul sito internet TV8.it.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO

SABATO 18 NOVEMBRE

Ore 13.40, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 15.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 16.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 18.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

SABATO 18 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.00, Moto3, Prove libere 3

Ore 12.15-12.45, Moto2, Prove libere 3

Ore 13.00-13.30, MotoGP, Prove libere 2

Ore 13.40-13.55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 14.05-14.20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15.50-16.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 16.15-16.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 16.45-17.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 17.10-17.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 18.00, MotoGP, SPRINT

REPLICHE SPRINT SKY SPORT MOTOGP

Replica Sprint MotoGP: 20.45, 23.30 di sabato; 4.30, 9.30, 12.00 di domenica

REPLICHE QUALIFICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica qualifiche MotoGP: 19.45, 22.30; di sabato 3.30, 8.30, 11.00 di domenica

Replica qualifiche Moto2: 2.00, 6.45 di domenica

Replica qualifiche Moto3: 1.15, 6.00 di domenica

