MotoGP, Martin incassa il colpo: “Mi sentivo più forte di Bagnaia, poi con la gomma ho rischiato di cadere”

Jorge Martin non ha troppi motivi per sorridere al termine del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, ma cerca comunque di pensare in maniera ottimistica verso il futuro. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Pramac confidava di poter segnare un punto a proprio favore nel duello per il titolo, ma Bagnaia è stato bravo a tenere duro ed a precederlo sul traguardo.

Enea Bastianini, redivivo, ha vinto la gara malese precedendo il vincitore della Sprint Race di ieri, Alex Marquez, per 1.5 secondi, mentre sale sul podio Francesco Bagnaia a 3.5. Quarto Jorge Martin a 10.5, quinto Fabio Quartararo a 15.0, quindi sesto Marco Bezzecchi a 16.9. Settimo Franco Morbidelli a 18.5, ottavo Jack Miller a 19.2, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 19.3, con Luca Marini che completa la top10 a 19.7.

Al termine della gara odierna, il pilota classe 1998 ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Tutto sommato la corsa è stata anche divertente. Al via ho provato a prendere la vetta, ma sono andato un po’ lungo in curva 1 e ho perso posizioni, anche ai danni di Bezzecchi. Da quel momento ho vissuto un po’ di battaglie che, sicuramente, non hanno fatto bene alla mia gomma anteriore”.

Il nativo di Madrid prosegue nel suo racconto: “Ho battagliato con Bagnaia, ma lui è stato bravo a tenere duro, poi mi ha staccato progressivamente. Non avevo mai sofferto così all’anteriore in questo weekend. Mi sembrava di poter cadere ad ogni curva. Sostanzialmente è quello che è successo ieri a Pecco. Forse ci sono pneumatici che lavorano in maniera peggiore di altri”.

Foto: MotoGP. com Press