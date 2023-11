MotoGP, Luca Marini sull’imminente firma con HRC: “È sempre stato il mio sogno entrare in un team ufficiale”

Giornata di vigilia in vista delle prime prove libere riservata come di consueto alla conferenza stampa piloti verso il Gran Premio della Comunità Valenciana 2023, valido come ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Luca Marini è stato uno dei protagonisti, toccando diversi temi interessanti come il bel podio di Lusail e le prospettive per il suo futuro.

Il fratello di Valentino Rossi non può ancora confermarlo ufficialmente, ma è solo questione di tempo prima dell’annuncio del suo approdo in HRC: “Penso che la notizia uscirà presto. Al momento non posso dire molto, ma nei prossimi giorni scoprirete tutto. È sempre stato il mio sogno entrare in un team Factory e aiutare a sviluppare la moto per portare una casa a vincere“.

“Penso sia arrivato il momento per me. Si è aperta questa opportunità dopo la decisione di Marc, che è stata una sorpresa per tutti. Comunque se non dovesse capitare nel 2024, in futuro sicuramente sarà qualcosa che succederà. Ora c’è una buona chance per me e cercherò di fare del mio meglio. Questo è tutto quello che posso dire per adesso“, prosegue Marini.

Su un lungo percorso che sta per finire con il Team VR46: “È stato un viaggio fantastico. Ho condiviso i momenti più belli della mia carriera con questo team, quindi vorrei ringraziare tutto il gruppo che abbiamo adesso ma anche chi ha lavorato con me per esempio in Moto2. Mi sono goduto ogni singolo momento e mi voglio godere anche quest’ultimo weekend qui a Valencia“.

Sulle sue sensazioni in vista del GP valenciano: “Non sarà facile sorpassare, quindi penso che la qualifica sarà molto importante. L’asfalto è nuovo e questo potrà cambiare qualcosa, come la temperatura più fresca. Comunque nei test di fine 2022 ero primo e avevo un ottimo feeling con la moto, quindi penso di partire da una buona base“.

Credit: MotoGP.com Press