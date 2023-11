MotoGP, Jorge Martin: “Difficile vincere il titolo, ma darò tutto per godermi l’appuntamento di Valencia”

Senza fare troppi calcoli. Jorge Martin non potrà starci troppo a pensare e dovrà spingere per realizzare il sogno del titolo mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac giunge all’ultimo giro di giostra di Valencia (Spagna) con 21 punti di ritardo dal leader della classifica iridata, Francesco Bagnaia. L’andamento della gara in Qatar e le polemiche sul rendimento delle gomme hanno accompagnato questa vigilia.

In conferenza stampa Martin ha rivelato le sue impressioni: “Sarà difficile vincere il titolo, però sono contento di quello che ho fatto in questa stagione e cercherò quindi di godermi il week end per provare a vincere sia la Sprint sia la gara della domenica, sono in grado di farlo“.

“Il problema delle gomme domenica? Non conosco le cause, è successo subito al primo giro, ma non abbiamo ancora risposte, queste cose devono essere analizzate con i giusti tempi, forse dopo la gara ho parlato fin troppo perché sono una persona impulsiva, ma non sappiamo esattamente cosa è successo con le gomme in Qatar. Magari sono stato particolarmente fortunato, ma prima di Lusail a me non era mai capitato di avere problemi con le gomme“, ha precisato il centauro iberico.

“Qui sono sempre veloce, ho fatto le ultime due pole, quindi possiamo vincere sia la Sprint sia la gara lunga della domenica. Sono molto felice del lavoro fatto con il mio team, questo mi dà motivazioni per continuare a lottare in questo fine-settimana e nella prossima stagione“, ha aggiunto Martin.

Foto: LiveMedia//CordonPress