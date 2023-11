MotoGP, Luca Marini glissa le domande sul futuro: “Ovviamente mi fa piacere l’interesse della Honda, ma non so ancora niente”

Tiene un profilo bassissimo Luca Marini, pilota della Mooney Vr46 al momento al centro delle voci di mercato e probabilmente prossimo a firmare un contratto con la Honda a partire dalla prossima stagione, andando a sostituire quindi Marc Marquez.

Il pilota, giunto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua gara al GP di Malesia (diciottesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP), dove ha ottenuto la decima posizione, ha preferito rispondere con il contagocce alle domande sul suo futuro, facendo però intuire di essere vicino all’accordo con la casa nipponica.

“La situazione è la stessa di ieri, la gara è finita adesso e avrò modo di parlare con Valentino e miei manager – ha detto Marini – Non so niente. Ovviamente mi fa piacere e sono contento, con il team VR46 mi trovo bene e mi sto divertendo, vorrei chiudere la stagione con dei risultati migliori, non vedo l’ora di essere in Qatar che è una pista che a me piace tanto”.

Marini ha quindi proseguito: “Quando vai in un team non pensi mai a chi c’è stato prima, non sento il peso di prendere la moto di Marquez, sinceramente non lo avevo mai vista sotto questa prospettiva”.

In prima battuta il centauro italiano ha analizzato la sua gara, contrassegnata da alcune sbavature: “E’ stata una delle gare più difficili della mia carriera. Lo scatto iniziale l’ho fatto bene, son partito forte, poi appena messa la seconda la moto mi si è impennata tanto e quando ho toccato la ruota davanti per terra era troppo lenta e mi si è chiusa davanti, ho dovuto quindi togliere il gas; in fondo alla cuva 1 mi hanno affiancato in tanti, lì ho perso tante posizioni, per passare Quartararo poi sono andato dritto alla 1, lì la gara è finita. Faccio fatica quando sono dietro agli altri, le gomme si scaldano, uso tanto freno dietro e non esco dalle curve, se partivo davanti di sicuro sarei stato in lotta per la quinta posizione. Il passo tra di noi era simile”.

Foto: Photo Live Mesia