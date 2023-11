MotoGP, Jorge Martin: “Nel time-attack ho ancora margine, l’importante era arrivare in Q2”

Jorge Martin comincia con il piede giusto la tre giorni di Sepang e firma il secondo miglior tempo assoluto del venerdì in occasione delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Malesia 2023, terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è inserito a meno di due decimi dal leader Alex Marquez, dimostrando comunque un ottimo potenziale sia sul giro secco che sul passo.

“Mi sono sentito competitivo dalla mattina e molto forte nel pomeriggio. Abbiamo dovuto cambiare un po’ la strategia perché temevamo l’arrivo della pioggia. Non avevo una gomma nuova all’inizio delle prove, quindi ho dovuto abortire il secondo run. Ma nel complesso sono riuscito a guidare in 57, che è un tempo ottimo. Anche in termini di passo sono forte, quindi vediamo se domani riusciamo a fare un piccolo step“, il commento di Martinator a fine giornata (fonte: Motorsport.com).

Sulla strategia adottata nelle pre-qualifiche per anticipare un eventuale arrivo della pioggia e assicurarsi la top10: “Oggi anche se fossi stato decimo sarebbe andata bene, l’importante era arrivare in Q2. Nel mio time-attack ho commesso qualche errore, quindi credo di avere ancora qualcosa in tasca di margine per domani. Sicuramente anche altri piloti hanno margine“.

Sull’incognita meteo per tutto il weekend: “Queste prove sono state un po’ stressanti proprio per questo, bisogna essere sempre in top 10. Se la pioggia arriva mentre sei fuori dai dieci sei nei guai, ma dobbiamo essere pronti. C’è un grande rischio per tutti, ma l’ultima volta che abbiamo corso sul bagnato ho vinto. Dobbiamo tenere i piedi per terra e capire come essere più veloce di Pecco“.

Credit: MotoGP.com Press