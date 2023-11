MotoGP, Francesco Bagnaia soddisfatto: “Uno dei migliori venerdì da tempo, sono andato forte con gomme usate”

Un venerdì non semplice per Francesco Bagnaia a Sepang per il Gran Premio di Malesia. Ancora qualche problemino sul giro secco per il campione del mondo che comunque è riuscito costantemente a rimanere in top 10 e ad accedere al Q2. Molto migliori le sensazioni riguardo al passo gara che è apparso buono soprattutto nel primo turno.

Soddisfatto ai microfoni di Sky Sport MotoGP il pilota della Ducati dopo questi due turni: “Uno dei venerdì migliori da tempo. Mi sono trovato bene e ho avuto buone sensazioni, con le gomme usate sono andato forte e questo era fondamentale. Il primo time attack è venuto molto bene, mentre il secondo purtroppo ho fatto un errorino durante il giro. Comunque buono aver avuto tanta velocità sin da subito che quest’anno spesso è stato un problema“.

“Sono soddisfatto per le sensazioni che ho avuto. Questo weekend siamo partiti con un set-up migliore rispetto alle altre volte: da subito questa volta mi sono trovato bene sulla moto. Abbiamo fatto un bello step soprattutto sulle curve a sinistra, abbiamo trovato una quadra migliore: purtroppo nei due time attack ho perso qualcosa sull’ultima curva“.

Pecco non si accontenta e avrebbe voluto fare un giro vicino all’1:57: “A livello di morale sarebbe stato buono stare davanti, ma va comunque bene così. Abbiamo fatto piccole modifiche rispetto alla gara in Thailandia, questa è una pista simile e siamo partiti bene sin da subito“.

