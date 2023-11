MotoGP, Jorge Martin: “La gomma posteriore non andava. È una vergogna che un Mondiale si decida così”

Domenica da incubo al Lusail International Circuit per Jorge Martin, che esce con le ossa rotte da un Gran Premio del Qatar 2023 in cui non ha avuto la possibilità di giocarsela ad armi pari con tutti gli altri ed in particolare con il suo avversario diretto per il titolo Francesco Bagnaia. Martinator è stato penalizzato da una gomma posteriore difettosa, faticando sin dalla partenza e scivolando progressivamente fino al decimo posto finale, mentre Pecco ha terminato in seconda posizione guadagnando 14 punti pesantissimi e volando a +21 sullo spagnolo del Team Pramac in vista del round conclusivo di Valencia.

“La gomma posteriore non andava. Niente, non ho potuto fare molto. Già in partenza si è visto, sono stato l’unico ad aver spinnato. Ho provato a rimanere calmo per due-tre giri, ma quando ho cercato di fare dei sorpassi la gomma non c’era. Sembrava una gomma di 40 giri, invece era nuova. Peccato che un campionato si decida così. Complimenti ai primi tre, ma non sento di essere stato battuto in pista. È stata una cosa molto strana“, racconta il 25enne nativo di Madrid ai microfoni di Sky Sport.

Martin continua così il suo comprensibile sfogo: “Per me è una vergogna che un Mondiale si decida così. Non dico che avrei vinto io, ma questo decide molto il risultato finale che verrà fuori a Valencia. Non è la stessa cosa arrivare là a 5-6-7 punti oppure a 21, che è stato per una gomma difettosa. Mi dispiace molto, dopo una stagione di lotta, però è così. Penso di meritarmi il titolo come Pecco, però adesso è davvero tosta“.

Sui problemi di gomme riscontrati da Bagnaia nella Sprint del sabato: “Ieri Pecco riusciva a girare a 3 decimi dal passo del primo, io oggi a 1 secondo. Non è la stessa situazione. Non mi era mai capitato ed è davvero strano che sia successo qui in Qatar, quando ero davvero vicino. Non dico che sia di proposito, ma sicuramente in Michelin devono fare un step perché non ha senso vedere delle gomme che vanno e altre che non vanno“.

