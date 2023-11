MotoGP, Bagnaia guadagna 14 punti su Martin nel GP del Qatar! Tripletta italiana, trionfa Di Giannantonio!

Fabio Di Giannantonio trova l’exploit più importante della carriera a Lusail e vince la sua prima gara in MotoGP imponendosi con grande autorità nel Gran Premio del Qatar 2023, valevole come penultimo round stagionale del Motomondiale. Si tratta della quarta affermazione complessiva per il pilota romano, contando anche i 3 successi ottenuti nelle categorie iridate inferiori (2 in Moto3, 1 in Moto2), in attesa di capire dove gareggerà nel 2024.

“Diggia” ha sfoderato una prestazione magnifica in sella alla Ducati GP22 del team Gresini, scappando via in scia a Francesco Bagnaia ed effettuando il sorpasso decisivo per la vittoria a quattro giri dalla bandiera a scacchi. Pecco ha poi cercato di rispondere con una manovra particolarmente azzardata in curva 1, forzando troppo la staccata e rischiando di centrare in pieno il suo avversario.

Il campione del mondo in carica è riuscito ad evitare l’impatto per pochi centimetri, andando lungo e perdendo la possibilità di giocarsi la prima posizione, senza farsi riprendere però dagli inseguitori (distanti oltre 5″ in quel momento). Il torinese della Ducati Factory può comunque ritenersi più che soddisfatto per il secondo posto, considerando il fragoroso passo falso di un Jorge Martin irriconoscibile e affossato evidentemente da un problema tecnico ad una gomma (sin dalla partenza, disastrosa).

Martinator non ha mai avuto un buon ritmo ed è crollato definitivamente nella seconda parte della corsa, subendo un attacco dopo l’altro e tagliando il traguardo solo in decima posizione. Il parziale di giornata recita un +14 in favore di Bagnaia, che allunga così a +21 nella classifica generale in vista del round finale di Valencia. Podio tutto italiano completato da Luca Marini, terzo sulla Ducati del Team Mooney VR46 e bravo a resistere alla rimonta di uno scatenato Maverick Viñales con l’Aprilia.

CLASSIFICA GP QATAR MOTOGP 2023

1 Fabio DI GIANNANTONIO 49 41:43.654 41:43.654 1:54.773 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 2 Francesco BAGNAIA 1 2.734 2.734 1:54.144 Ducati Lenovo Team Ducati 3 Luca MARINI 10 1.674 4.408 1:54.207 Mooney VR46 Racing Team Ducati 4 Maverick VIÑALES 12 0.080 4.488 1:53.684 Aprilia Racing Aprilia 5 Brad BINDER 33 2.758 7.246 1:54.510 Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 Alex MARQUEZ 73 0.374 7.620 1:54.083 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 7 Fabio QUARTARARO 20 0.208 7.828 1:54.223 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 8 Enea BASTIANINI 23 0.411 8.239 1:52.978 Ducati Lenovo Team Ducati 9 Jack MILLER 43 3.270 11.509 1:54.281 Red Bull KTM Factory Racing KTM 10 Jorge MARTIN 89 3.310 14.819 1:54.368 Prima Pramac Racing Ducati 11 Marc MARQUEZ 93 0.145 14.964 1:54.376 Repsol Honda Team Honda 12 Johann ZARCO 5 2.467 17.431 1:56.628 Prima Pramac Racing Ducati 13 Marco BEZZECCHI 72 0.376 17.807 1:55.082 Mooney VR46 Racing Team Ducati 14 Joan MIR 36 0.866 18.673 1:54.984 Repsol Honda Team Honda 15 Augusto FERNANDEZ 37 2.782 21.455 1:54.475 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 16 Franco MORBIDELLI 21 0.019 21.474 1:54.713 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 17 Raul FERNANDEZ 25 0.668 22.142 1:54.662 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 18 Pol ESPARGARO 44 5.052 27.194 1:55.064 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 19 Takaaki NAKAGAMI 30 0.546 27.740 1:53.706 LCR Honda Honda NC Aleix ESPARGARO 41 -30:05.100 2:00.845 Aprilia Racing Aprilia NC Iker LECUONA 27 LCR Honda Honda

