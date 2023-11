MotoGP, il GP di Malesia un “pareggio utile” per Bagnaia e una mezza sconfitta per Martin

Pari e patta tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin in Malesia. C’erano 13 punti di divario all’arrivo a Sepang e ce sono 14 alla ripartenza dall’aeroporto di Kuala Lumpur. De facto, la situazione è rimasta invariata. La distanza fra i due contendenti per l’Iride è minima e tiene aperta qualsiasi soluzione. Ci sono però pareggi e pareggi, il cui peso specifico è differente a seconda di dove e come li si ottiene.

Proseguendo sulla metafora calcistica, la “X” partorita dal Gran Premio disputatosi in Malacca è l’equivalente di un pareggio “in casa” per lo spagnolo e di uno “in trasferta” per l’italiano. Nel senso che questa parità è indubbiamente più vantaggiosa per Pecco. Tre le ragioni su cui si poggia questa lettura.

La prima è meramente aritmetica. La forbice passa da 13 a 14 lunghezze, ma il monte punti ancora sul piatto si riduce da 111 a 74. Una dinamica favorevole a chi comanda le operazioni, ovvero Bagnaia. In secondo luogo va rimarcato come, per la prima volta dal Montmelò, il ventiseienne piemontese sia tornato a incidere anche sul giro secco, senza patire alcun rovescio in qualifica.

Come detto più volte, il venticinquenne castigliano ha saputo fare la differenza al sabato, soprattutto guadagnandosi caselle di partenza più favorevoli del rivale. La situazione non si è riproposta in Malesia, cambiando totalmente i connotati di Sprint e GP. Pecco e Martinator si equivalgono sul passo. Anzi, oggi per la verità l’italiano ha assestato un piccolo colpo allo spagnolo, facendogli capire che sorpassarlo in pista non è per nulla facile.

Eccola la terza ragione che rende Sepang amica del Campione del Mondo in carica. Difatti l’iberico, compreso come il corpo a corpo difficilmente lo avrebbe visto uscire vincitore, ha preferito tirare i remi in barca, accontentandosi del quarto posto piuttosto di rischiare una caduta nel tentativo di sovrastare un avversario che non teme confronti in staccata.

Insomma, alfine Jorge si è adeguato alle circostanze, accettando di non poter recuperare terreno. Una mezza sconfitta per lui e un punto a favore di Francesco. Esattamente come quello guadagnato nell’arco dell’intero weekend malese.

Foto: MotoGPpress.com