MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non sento la pressione, anzi mi dà la spinta giusta! A Sepang voglio partire davanti”

Francesco Bagnaia si è presentato decisamente sereno e concentrato alla conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang si andrà a scrivere una pagina quanto mai fondamentale per la corsa al titolo, e il portacolori del team Ducati Factory è il primo a saperlo.

Dopo la tappa di Buriram, infatti, la differenza con Jorge Martin parla di appena 13 punti in classifica generale, per cui ci attendono tre weekend assolutamente da non sbagliare. Il pilota campione del mondo parte proprio dal suo rapporto con il tracciato malese: “Siamo su una delle mie piste preferite, senza dubbio, nella quale ho ottimi ricordi in tutte le categorie, per cui sono davvero felice di correre qui. Speriamo di essere fortunati a livello di previsioni meteo, ma penso che saremo competitivi in ogni condizione. Alcune parti della pista, poi, sono state riasfaltate, per cui sarà tutto molto interessante”.

Nelle ultime settimane “Pecco” sembra faticare più sul giro secco che sulla lunga distanza. “Credo che le cose cambieranno qui a Sepang. La situazione sarà diversa, anche perchè su questa pista la gomma da gara sarà la media, che in questo caso sarà la soft. Ricordo bene i test pre-stagionali che avevamo svolto qui tra febbraio e marzo e la moto andava molto bene. Sicuramente proverò a fare meglio nel time attack rispetto alle ultime uscite, perchè voglio partire davanti ed evitare duelli che mi potrebbero fare perdere tempo”.

Siamo ufficialmente nel rush finale della stagione. La pressione inizia a farsi sentire? Il pilota torinese dice la sua a riguardo: “Penso che avere pressioni simili sia solo un piacere. Siamo in lotta per il titolo, dopotutto. Se non provassimo queste sensazioni vorrebbe dire che non ci interessa molto. Anzi, io credo che sia un grande carburante per me”.

Ultima battuta su una “provocazione” legata al mercato piloti. Si parla, infatti, di un possibile approdo proprio di Jorge Martin nel team Factory. “Non ho mai avuto voce in capitolo in queste decisioni, né voglio averla. Penso, però, che non sarebbe giusto per Enea Bastianini, che ha vissuto una stagione davvero sfortunata. Io sono qui solo per correre e non posso giudicare. Direi che sarebbe meglio chiedere a Jorge…”.

Foto: LiveMedia//CordonPress