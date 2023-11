MotoGP, Francesco Bagnaia: "Lusail non sarà un match point. Voglio vincere come sempre, su Bastianini..."

Francesco Bagnaia è apparso molto sicuro dei propri mezzi e concentrato in occasione della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Lusail si andrà a scrivere un capitolo di estrema importanza in ottica titolo iridato, con il campione del mondo e Jorge Martin pronti a darsi nuovamente battaglia.

Dopo la tappa di Sepang la situazione in classifica vede il portacolori del team Ducati Factory precedere lo spagnolo per 14 lunghezze. Un buon viatico a due soli weekend dalla conclusione della stagione, ma le Sprint Race aumenteranno i punti in palio (74 totali) per rendere ancora assolutamente in bilico lo scenario della classe regina.

Il pilota torinese ha iniziato il suo racconto dalla possibilità di poter chiudere il discorso legato al titolo già a Lusail. Una eventualità che, tuttavia, “Pecco” non vuole prendere in considerazione: “Sinceramente non considero questo weekend come un possibile match point per il campionato. Dovrei conquistare 23 punti più di Jorge per vincere, per cui non penso sia realistico per come lui sta andando in questo periodo. Credo sia più importante pensare alla pista ed a lavorare sessione dopo sessione, come abbiamo fatto a Sepang, ed essere sempre competitivi in ogni momento. In Malesia ho visto che il time attack è tornato, la moto è ideale per questo tracciato, per cui sono fiducioso. Lusail è una pista che mi piace in maniera particolare, ha un nuovo asfalto con più grip e le Ducati sono sempre state veloci, a parte un anno fa, nel quale feci fatica”.

Nell’edizione 2022, infatti, arrivò anche una caduta in curva 1 per “Pecco” che, incredibile a dirsi, in quella scivolata andò a centrare proprio Martin: “Davvero un brutto ricordo. Eravamo in battaglia e ho perso l’anteriore in frenata, andando a colpire Jorge. Un inizio di stagione da dimenticare”.

Francesco Bagnaia prova ad analizzare la situazione nel suo quadro generale. “Doppietta a Lusail per una Valencia più comoda? Magari! Al momento devo ragionare sui 14 punti che ci distanziano e che, oggettivamente, non sono nulla. Meglio rimanere calmi e concentrati e fare il massimo possibile. Bastianini? Enea a Sepang ha fatto grandi cose e sono convinto che sarà della partita anche qui. I giochi di squadra sono quasi impossibili in MotoGP, per cui se avrà modo di vincere potrà giocarsi tutte le sue carte, come ho già detto al team. Per il resto vedremo cosa potremo fare”.

Foto: LiveMedia/CordonPress