MotoGP, Enea Bastianini: “Sono davvero contento per questa prima fila, ora sono più sciolto nella guida”

Sorride, e ne ha ben donde, Enea Bastianini dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang il portacolori del team Ducati Factory ha fatto vedere che, messi alle spalle i problemi fisici, è davvero tornato “La Bestia”.

Dopo essere partito dalla Q1, il pilota romagnolo ha messo in mostra una progressione eccezionale, culminata con una prima fila a soli 99 millesimi di distacco dalla pole position, conquistata dal suo compagno di scuderia Francesco “Pecco” Bagnaia. Tra i due italiani troviamo Jorge Martin, che ha concluso la sua Q2 nella ghiaia.

Al termine delle qualifiche odierne, il riminese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero troppo contento! Sappiamo bene che ho vissuto una stagione difficile, per cui un risultato come questo rappresenta una grande soddisfazione per me. Dalla FP2 ho compiuto un bel passo in avanti e anche in ottica gare penso di avere un buon ritmo, per cui vedremo già dalla Sprint Race come andranno le cose. I cambiamenti? Ho migliorato il feeling con la moto in ingresso curva, ora mi sono sciolto a livello di guida e si vede la differenza”.

A questo punto la classe regina si prepara in vista dell’attesissima Sprint Race che scatterà alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali) e andrà a consegnare i primi importanti punti del fine settimana malese.

Foto: Valerio Origo