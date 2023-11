MotoGP e F1 TV8: orari qualifiche e Sprint Race di oggi, programma in chiaro, streaming 18 novembre

Piatto ricco per gli appassionati dei motori: oggi, sabato 18 novembre, dalle 05.30 spazio a prove libere e qualifiche del GP di Las Vegas di F1, che si disputeranno negli Stati Uniti, poi dalle ore 11.30 sarà il turno di prove libere, qualifiche e Sprint Race del GP del Qatar del Motomondiale, che si disputeranno sul tracciato di Lusail.

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI F1 ALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 13.00, 13.40 E 18.00

Le qualifiche di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now. Qualifiche e Sprint Race del Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

Per la F1 vi sarà la differita tv in chiaro delle qualifiche alle ore 11.40 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche la diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP, la quale sarà fruibile alle ore 18.00, oltre alle qualifiche del Motomondiale, previste dalle ore 13.40.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 18 novembre

05.30-06.30 F1, GP Las Vegas: prove libere 3 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

09.00-10.00 F1, GP Las Vegas: qualifiche – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita 11.40 TV8

11.30-12.00 Moto3, GP Qatar: P3 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

12.15-12.45 Moto2, GP Qatar: P3 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

13.00-13.30 MotoGP, GP Qatar: FP2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

13.40-13.55 MotoGP, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

14.05-14.20 MotoGP, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

15.50-16.05 Moto3, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

16.15-16.30 Moto3, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

16.45-17.00 Moto2, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

17.10-17.25 Moto2, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

18.00-18.45 MotoGP, GP Qatar: Sprint Race (11 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

PROGRAMMA F1 E MOTGP OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per F1 in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, in differita alle 11.40 su TV8 HD, per Motomondiale in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: per F1 in abbonamento su Sky Go e Now, in differita alle 11.40 su tv8.it, per Motomondiale in abbonamento su Sky Go e Now, gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: per F1 e Motomondiale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD OGGI IN CHIARO

Sabato 18 novembre

11.40-13.10 F1, GP Las Vegas: qualifiche – Differita TV8 HD

13.40-13.55 MotoGP, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta TV8 HD

14.05-14.20 MotoGP, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta TV8 HD

15.50-16.05 Moto3, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta TV8 HD

16.15-16.30 Moto3, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta TV8 HD

16.45-17.00 Moto2, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta TV8 HD

17.10-17.25 Moto2, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta TV8 HD

18.00-18.45 MotoGP, GP Qatar: Sprint Race (11 giri) – Diretta TV8 HD

