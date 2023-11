Rai2 o Supertennis? Dove vedere Sinner-Medvedev in tv oggi: orario, programma semifinale ATP Finals

Ancora poche ore e poi Jannik Sinner tornerà nel campo all’interno del Pala Alpitour di Torino per giocare nella prima semifinale delle ATP Finals 2023. L’altoatesino (n.4 al mondo) sfiderà il russo Daniil Medvedev (n.3 ATP) dopo il doppio Granollers/Zeballos-Bopanna/Ebden (in programma alle ore 12:00) e comunque non prima delle ore 14:30: in palio ci sarà l’ultimo atto del torneo contro il vincente dell’incontro tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV DALLE 14.30

Sinner arriva al match odierno dopo aver chiuso al primo posto nel girone verde (vincendo tre partite su tre contro Tsitsipas, Djokovic e Rune) e oggi cercherà di dare continuità al grande momento con la quarta vittoria consecutiva, che significherebbe volare in finale (traguardo mai raggiunto da nessun italiano, così come non era mai stata agguantata anche la semifinale).

Trionfare anche oggi non sarà però affatto semplice, visto che dall’altra parte della rete si presenterà un giocatore assolutamente pericoloso, ossia appunto Medvedev. Sebbene abbia perso negli ultimi due precedenti contro Sinner (nelle finali a Pechino e Vienna), il russo, che ha terminato il girone rosso al secondo posto (vittorie contro Rublev e Zverev e sconfitta nell’ultima giornata contro Alcaraz), ha infatti le carte in regola per fare male al nostro portacolori, come dimostrano i sei precedenti vinti prima degli ultimi due scontri diretti. Per evitare di subire troppo il gioco dell’avversario, il numero 1 d’Italia dovrà dunque assolutamente entrare in campo con la massima concentrazione, cercando di giocare ai massimi livelli come ha spesso fatto in questi ultimi mesi.

La partita tra Sinner e Medvedev si potrà vedere in diretta tv su Rai 2, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre, la sfida si potrà vedere in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intero match.

CALENDARIO SEMIFINALE ATP FINALS OGGI

Sabato 18 novembre

Dalle 12:00

M. Granollers (ESP)/H. Zeballos (ARG) (5) – R. Bopanna (IND)/M. Ebden (AUS) (3)

Non prima delle 14:30

J. Sinner (ITA) (4) – D. Medvedev (RUS) (3)

SINNER-MEDVEDEV, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse