Moto3, Collin Veijer precede Sasaki e centra la pole a Valencia, fuori dalla top10 tutti gli italiani

Dominio del team Liqui Moly Intact GP a Valencia. Collin Veijer, infatti, ha conquistato la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023, precedendo proprio il suo compagno di team Ayumu Sasaki e gettando solide basi in vista della gara di domani.

Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) ha centrato il miglior tempo in 1:38.333 precedendo il giapponese Ayumu Sasaki per appena 48 millesimi, mentre completa la prima fila il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 52. Quarta posizione a 319 millesimi per l’australiano Joel Kelso (CFMOTO Pruestel), quinta per il colombiano David Alonso (Gas Gas Aspar) a 392, mentre è sesto lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM Angeluss) a 442.

Settimo un altro spagnolo, José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), a 473 davanti al campione del mondo Jaume Masià (Honda Leopard) ottavo a 527. Nono un ennesimo padrone di casa, David Munoz (KTM BOE), a 668 millesimi, quindi decimo il giapponese Ryusei Yamanaka (Gas Gas Aspar) a 703. Si ferma in 11a posizione il primo degli italiani, Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 784 millesimi, quindi 14° Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) a 841, davanti a Riccardo Rossi (Honda SIC58) 15° a 848. Scatterà dalla 19a posizione dello schieramento Matteo Bertelle (Honda Snipers), davanti al suo compagno di team Romano Fenati, 20°.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della gara di domani, che prenderà il via alle ore 12.00 (e non alle canoniche ore 11.00) e andrà a far calare il sipario sulla stagione della Moto3 che ha già assegnato il proprio titolo a Jaume Masià lo scorso weekend a Lusail.

