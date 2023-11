MotoGP, Bagnaia reagisce da campione ed è 2° in qualifica a Valencia dietro Viñales! Martin in seconda fila

Le qualifiche della MotoGP a Valencia vanno in archivio con la magistrale pole position di uno scatenato Maverick Viñales, ma in ottica iridata la grande notizia della mattinata è la splendida seconda posizione di Francesco Bagnaia. Pecco ha reagito da campione alle difficoltà del venerdì, trovando la quadra con il set-up della sua Ducati GP23 nella FP2 e ottenendo un risultato pesantissimo nelle prove ufficiali dopo aver superato il taglio in Q1.

Il leader del Mondiale ha messo assieme un time-attack da brividi nell’ultimo run del Q2 (con l’unico tentativo su gomma soft nuova al posteriore), fermando il cronometro in 1’29″023 e chiudendo a 92 millesimi dalla pole di un inattaccabile Viñales, che si conferma in stato di grazia almeno sul giro secco questo weekend al Ricardo Tormo sulla sua Aprilia siglando il nuovo record della pista in 1’28″931.

Prima fila in griglia completata dalla Ducati Pramac del francese Johann Zarco, terzo a 213 millesimi dalla vetta, davanti alle KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, rispettivamente 4° e 5° a 230 e 240 millesimi. Solo sesto Jorge Martin, avversario diretto di Bagnaia per il titolo, che ha lamentato un problema ad una gomma nel primo run del Q2 dovendo poi salire sulla seconda moto equipaggiata però con la hard davanti.

Martinator è riuscito in qualche modo a limitare i danni e a salvare un posto in seconda fila con la sua Ducati Pramac, precedendo Marco Bezzecchi ed i fratelli Alex (8°) e Marc (9°) Marquez. Delusione per Fabio Di Giannantonio, 11°. Eliminati in Q1 gli altri italiani: 14° Enea Bastianini (Ducati Factory), 17° Luca Marini (Ducati Mooney VR46), 19° Franco Morbidelli (Yamaha) e 21° Luca Savadori (Aprilia RNF).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP VALENCIA MOTOGP 2023

1 Maverick VIÑALES 12 1:28.931 6 / 8 1:37.765 0.000 0.000 Aprilia Racing Aprilia 2 Francesco BAGNAIA 1 1:29.023 6 / 7 1:55.454 0.092 0.092 Ducati Lenovo Team Ducati 3 Johann ZARCO 5 1:29.144 8 / 8 1:29.144 0.121 0.213 Prima Pramac Racing Ducati 4 Jack MILLER 43 1:29.161 6 / 8 1:29.939 0.017 0.230 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Brad BINDER 33 1:29.171 3 / 8 1:44.295 0.010 0.240 Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 Jorge MARTIN 89 1:29.182 3 / 9 1:33.718 0.011 0.251 Prima Pramac Racing Ducati 7 Marco BEZZECCHI 72 1:29.223 7 / 9 1:30.571 0.041 0.292 Mooney VR46 Racing Team Ducati 8 Alex MARQUEZ 73 1:29.261 3 / 3 1:29.261 0.038 0.330 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 9 Marc MARQUEZ 93 1:29.275 7 / 7 1:29.275 0.014 0.344 Repsol Honda Team Honda 10 Raul FERNANDEZ 25 1:29.438 3 / 9 1:40.275 0.163 0.507 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 11 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:29.510 7 / 9 1:33.423 0.072 0.579 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 12 Aleix ESPARGARO 41 1:29.797 2 / 8 1:44.011 0.287 0.866 Aprilia Racing Aprilia

Credit: MotoGP.com Press