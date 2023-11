Moto2, Pedro Acosta è campione del mondo! Basta il secondo posto a Sepang, vince Aldeguer. Arbolino 12°

Pedro Acosta può festeggiare: è Campione del Mondo per la seconda volta in carriera, la prima in Moto2 dopo il sigillo in Mot03 del 2021. Allo spagnolo classe 2004 della Red Bull KTM Ajo basta il secondo posto nel Gran Premio della Malesia a Sepang dietro a un Fermin Aldeguer che domina la gara. Sul podio anche Marcos Ramirez, mentre Tony Arbolino è dodicesimo dopo un errore nella prima parte della gara. Cade invece Celestino Vietti che è costretto al ritiro.

Scattano bene dai blocchi Gonzalez e Aldeguer: il pilota della Correos Prepago Yamaha gira davanti, ma finisce a terra toccandosi con il centauro della Boscoscuro e rimanendo in mezzo alla pista. Una caduta rischiosa, ma che fortunatamente non porta conseguenze. Strada spianata così per Fermin Aldeguer che va subito in fuga dando un secondo a Pedro Acosta.

Non parte benissimo Tony Arbolino che si ritrova a ridosso della top 10: poi il milanese si tocca con Ogura e Canet, va fuori e spalanca le porte per l’aritmetico mondiale di Pedro Acosta. Parte invece molto bene Celestino Vietti che si ritrova quarto in piena lotta per il podio. Purtroppo finisce per terra anche Vietti compromettendo così la sua gara.

Il ritmo gara di Aldeguer è impressionante e insostenibile per tutti: dopo sette giri ha già guadagnato quattro secondi su Acosta. Il leader del Mondiale non forza: Arbolino è fuori dai 15 e per vincere il Mondiale già a Sepang basta un quarto posto. Tony prova a reagire rabbiosamente dopo l’errore ed è il terzo pilota più veloce in pista nella seconda parte di gara.

Le posizioni rimangono congelate con Aldeguer che vince davanti ad Acosta e a Marcos Ramirez che fa una gara silenziosa, ma molto efficace, salendo sul podio. Acosta si laurea così campione del mondo, mentre Arbolino chiude dodicesimo e matematicamente concluderà in seconda posizione il Mondiale. Impressionante il margine di vantaggio con cui chiude Fermin: otto secondi.

Foto: Lapresse