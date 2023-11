Moto2, Acosta a Valencia per la festa mondiale, Aldeguer non si vuole fermare

Stanno per scorrere i titoli di coda sul Motomondiale 2023: a Valencia si concluderà una stagione intensa e piena di emozioni in tutte e tre le classi. Il titolo mondiale resta in ballo solo in MotoGP, mentre è già stato assegnato in Moto3 e in Moto2. Proprio in Moto2 ha già esultato in Malesia Pedro Acosta al termine di una stagione dominata.

Acosta che è apparso in flessione nelle ultime gare: un normale rilassamento dopo la vittoria mondiale ottenuta con largo anticipo. Non ci sarà il verdetto neanche per quanto riguarda il vice-campione del mondo, poiché è già sicuro di chiudere in seconda posizione Tony Arbolino, spesso competitivo in gara quest’anno, ma non abbastanza performante in qualifica.

Il favorito d’obbligo per la vittoria è Fermìn Aldeguer. Lo spagnolo della Boscoscuro è stato di gran lunga il dominatore delle ultime gare e vuole confermarsi anche in casa a Valencia, per chiudere al meglio la stagione. Ancora il suo futuro è racchiuso intorno a un punto interrogativo: le voci che lo accostano alla Mooney VR46 sono piuttosto insistenti.

Lo scorso anno a Valencia si impose proprio Acosta davanti a Fernandez, Arbolino e Aldeguer: Celestino Vietti fu invece costretto al ritiro per una caduta dopo sette giri. Occhio anche a Manuel Gonzalez e Aron Canet: anche loro potrebbero essere della partita per chiudere al meglio la stagione.

Foto: Lapresse