Lorenzo Sonego mette Arnaldi nel mirino nel ranking ATP: le proiezioni di classifica a Metz

Buona la prima per Lorenzo Sonego, che sconfigge l’americano Marcos Giron 7-3 al tie-break del terzo set e approda agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz. Il tennista piemontese è venuto fuori da un incontro molto complicato ed equilibrato, vinto in rimonta dopo aver perso abbastanza nettamente la frazione inaugurale con il punteggio di 2-6.

L’azzurro, impegnato questa settimana nel suo ultimo torneo ATP della stagione (poi si concentrerà esclusivamente sulle Finali di Coppa Davis a Malaga con la maglia dell’Italia), vuole chiudere bene il 2023 a livello individuale per guadagnare terreno nella classifica mondiale e provare a convincere capitan Volandri in vista del quarto di Davis Cup contro l’Olanda per il ruolo di secondo singolarista.

Sonny, 49° nell’ultimo ranking ATP pubblicato proprio quest’oggi, ha già scalato un paio di posizioni grazie al successo odierno su Giron e potrebbe ambire ad avvicinare la top40 facendo strada nel tabellone francese. Un eventuale accesso in semifinale consentirebbe al 28enne torinese di superare il connazionale Matteo Arnaldi (tornando così n.3 d’Italia) per una manciata di punti, tuttavia dovrà arrivare perlomeno in finale per avere chance di rientrare tra i primi 40 al mondo.

La conquista del secondo titolo consecutivo a Metz proietterebbe invece Sonego in 35ma o 36ma posizione al termine della stagione 2023, in base a chi sarà il vincitore dell’ATP 250 di Sofia in corso di svolgimento sempre questa settimana. Di seguito le proiezioni di Lorenzo Sonego nel ranking ATP:

PROIEZIONI RANKING ATP LORENZO SONEGO A METZ

Ranking ufficiale: 955 punti, 49° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 965 punti, 47° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 990 punti, 47° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1035 punti, 43° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1095 punti, 40° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1195 punti, 35° posto virtuale.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Lars Maurer