ATP Metz 2023: Lorenzo Sonego con carattere rimonta Giron e accede al 2° turno

Esordio vincente per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Metz. Il piemontese, sesta testa di serie, ha superato in rimonta l’americano Marcos Giron, numero 59 del mondo, con il punteggio di 2-6 6-3 7-6 dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

Sicuramente una bella vittoria di carattere per il tennista italiano. Ci sono ben otto ace a referto per Sonego, che ha comunque commesso quattro doppi falli. Una partita molto equilibrata e che ha visto alla fine l’azzurro conquistare 88 punti totali contro gli 84 dell’avversario, proprio i quattro che hanno fatto la differenza nel tie-break conclusivo.

Il match inizia male per Sonego, che perde subito il servizio in apertura. Il piemontese non riesce mai ad impensierire in risposta Giron, che, invece, si procura altre tre palle break consecutive nel settimo gioco. Sonego annulla le prime due, ma sulla terza deve capitolare, con l’americano che va a chiudere il primo set in suo favore per 6-2.

Nella seconda frazione si segue l’andamento dei turni di servizio fino all’ottavo game. Proprio in questo frangente Sonego ha la sua prima palla break della partita e sfrutta immediatamente l’occasione. Il numero 49 del mondo tiene poi a zero la battuta e si prende il set con il punteggio di 6-3.

Sonego ha la possibilità di strappare ancora il servizio a Giron in avvio di terzo set, ma manca le due palle break a disposizione nel terzo gioco. Si va avanti seguendo i turni in battuta e la conclusione più ovvia del match è il tie-break. Un ottimo Sonego trova il primo mini-break e allunga prima sul 3-1 e poi sul 5-2. Sono quattro i match point a disposizione per l’azzurro, che va a chiudere per 7-3.

Nel prossimo turno il nativo di Torino se la vedrà con il vincente del match tra il francese Hugo Gaston ed il tennista della Giordania Abedallah Shelbayh. Sicuramente una buonissima occasione per Sonego di staccare il biglietto per i quarti di finale.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer