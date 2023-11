Lorenzo Musetti può sprofondare nel ranking ATP? Il filotto di sconfitte e le proiezioni di classifica

Lorenzo Musetti è stato battuto dal britannico Jack Draper negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Sòfia. Il tennista italiano è incappato nella quarta sconfitta consecutiva e sta affrontando un autunno estremamente complicato. Lo stato di forma del toscano è tutt’altro che invidiabile e i campanelli d’allarme sono importanti quando mancano soltanto un paio di settimane a Italia-Olanda, quarto di finale della Coppa Davis.

Il 21enne continua a palesare importanti difficoltà sul cemento e anche nella capitale bulgara non è riuscito a invertire la rotta.

Questa serie negativi di risultati rischia di far sprofondare Lorenzo Musetti nel ranking ATP? In realtà il toscano riuscirà a chiudere la stagione nella top-30. Al momento è infatti 26mo nella graduatoria virtuale (ha guadagnato una posizione rispetto a inizio settimana) con all’attivo 1.470 punti.

L’azzurro potrebbe subire un paio di sorpassi, visto che lo minacciano il tedesco Jan Lennard Struff (se si qualifica alla semifinale di Sòfia, deve giocare contro l’ungherese Marozsan) e l’argentino Sebastian Baez (se accede in semifinale a Sòfia, è atteso dal russo Kotov e dall’ungherese Fucsovics).

RANKING ATP LORENZO MUSETTI: COME CAMBIA LA CLASSIFICA

Ranking ATP virtuale: 26mo con 1.470 punti (dopo la sconfitta agli ottavi di finale a Sòfia).

Ranking ATP lunedì 13 novembre: 26mo, 27mo o 28mo con 1.470 punti. Può essere superato da Struff (se raggiunge la semifinale a Sòfia) e/o Baez (se raggiunge la semifinale a Sòfia).

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer