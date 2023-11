Basket, la Virtus Bologna batte l’Efes Istanbul in Eurolega. Quinto successo per i bianconeri, Belinelli e Shengelia sugli scudi

La Virtus Bologna non si ferma più in Eurolega! I bianconeri vincono alla Segafredo Arena contro l’Efes Istanbul per 93-81 e centrano così il quinto successo stagionale in Europa, rimanendo al secondo posto dietro alla capolista Real Madrid. Decisivo il parziale in avvio di ultimo quarto, dopo 30’ di strappi continui in cui nessuna delle due sfidanti è riuscita a prendere il largo.

Tornike Shengelia trascina i suoi con 19 punti, insieme a Marco Belinelli che mette a segno ben 17 punti. 14 punti per l’ex Bryant Dunston e 12 per Jaleen Smith, mentre per i turchi 17 punti di Rodrigue Beaubois e 16 di Shane Larkin.

L’Efes Istanbul inizia nel migliore dei modi il match con due triple consecutive di Larkin e Beaubois (0-6), con la Virtus Bologna che ricuce immediatamente lo strappo con Shengelia e Belinelli (5-6). L’ex di turno Dunston da due ed ancora Belinelli dall’arco mettono la freccia per le V-nere (10-7), ma Derek Willis e Tyrique Jones riportano i turchi avanti (10-12). Cordinier e Shengelia tengono la Virtus ad un possesso pieno di vantaggio (16-13), ma gli avversari non ci stanno e pareggiano i conti con Beaubois (16-16). Due liberi di Shengelia ed un piazzato di Zicic valgono il 20-16 alla prima sirena.

Nel secondo quarto l’Efes torna nuovamente davanti con Beaubois e Clyburn (20-22), ma la Virtus Bologna risponde colpo su colpo ed impatta con Dobric (24-24). La squadra di coach Can prova a premere sull’acceleratore e piazza un break di 9-0 per accarezzare il +10 (24-33): black-out dei bianconeri, time-out immediato di coach Luca Banchi. I bolognesi escono perfettamente dal minuto di sospensione: parziale aperto di 7-0 firmato Mickey-Dunston e -2 (31-33), con Larkin che fa respirare gli ospiti (31-35). Belinelli tiene in scia i padroni di casa (33-35), ma i bi-campioni d’Europa del 2021 e 2022 tornano a ruggire: +9 grazie ai liberi di Clyburn e a due punti di Larkin (33-42) a -3’08” dalla seconda sirena. Shengelia a cronometro fermo e Belinelli dall’arco riportano la Virtus a -4 (39-43), con Beaubois da una parte ed il georgiano dall’altra che fissano il punteggio sul 41-45 con cui si chiude il primo tempo.

Botta e risposta tra Willis e Dunston in avvio di ripresa (43-47), con la Virtus che non fa scappare gli avversari (45-50). Non trema la mano a Marco Belinelli dalla lunetta: 3/3 e -2 (48-50), con i padroni di casa che tornano a mordere le caviglie ai turchi. Zicic impatta dal pitturato (52-52), ma Shengelia tiene la Virtus a +2 (54-55). Si sblocca anche Darius Thompson con la tripla del contro-sorpasso (54-55), ma Shengelia manda a bersaglio entrambi i liberi a disposizione (56-55). Jordan Mickey arma il braccio dall’arco e fa esplodere la Segafredo Arena (59-55), ma ancora Thompson replica con la stessa moneta (59-58). Altro 3/3 per Belinelli che aggiorna il bottino personale (63-58 e 17 punti per lui), con Shane Larkin che appoggia per il -3 (63-60). Cordinier si mette in proprio: Virtus a +5 con meno di due minuti rimasti sul cronometro (65-60). Dobric mantiene l’Efes a distanza di sicurezza col semigancio (67-62), con Cacok che in contropiede schiaccia a due mani: all’ultima pausa breve del match la Virtus conduce 69-62.

Tap-in vincente di Cacok sull’errore di Shengelia: la Segafredo prova a dare un piccolo strappo alla partita nel quarto conclusivo (71-62). 1/2 per Clyburn dalla lunetta (71-63), con Dobric che ruba palla in difesa e parte in contropiede: vantaggio in doppia cifra per la Virtus (73-73), time-out immediato di coach Can. Reazione immediata dell’Efes Istanbul con due schiacciate consecutive di Zizic (73-67): Luca Banchi non ci sta e ferma subito il gioco per un minuto di sospensione. Taglio perfetto di Shengelia: reazione rabbiosa dei bolognesi e +8 (75-67), con l’ala georgiana che brucia la difesa e riporta la Virtus a +10 (77-67). 1/2 per Dobric a cronometro fermo (78-67), con Bryant che tiene i turchi a -9 (78-69) quando si entra negli ultimi 5’ di match. Jordan Mickey non si fa intimorire e segna subendo anche il fallo antisportivo di Clyburn: massimo vantaggio bianconero a +11 (82-71), con l’Efes che deve velocizzare le operazioni per non perdere terreno. La Virtus Bologna sembra avere il pallino della partita: Shengelia pesca Cordinier, canestro e nuovo +11 (84-73). Bryant accorcia per gli ospiti (85-77), ma ancora Shengelia in lunetta tiene le V-nere a +10 (87-77). Pajola brucia la retina dall’arco: è la tripla che potrebbe dare il colpo del ko, esulta il pubblico della Segafredo Arena (90-77). Jaleen Smith emula il compagno (93-79): con Tyrique Jones che appoggia per i 93-81 finale con cui la Virtus Bologna piega la resistenza dell’Efes Istanbul e trova la quinta vittoria in Eurolega!

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ANADOLU EFES ISTANBUL 93-81 (20-18, 21-27, 28-17, 24-19)

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg, Belinelli 17, Pajola 3, Smith 12, Dobric 7, Mascolo ne, Cacok 4, Shengelia 19, Mickey 10, Dunston 14, Abass.

Efes Istanbul: Larkin 16, Beaubois 17, Bryant 7, Gazi ne, Clyburn 10, Thompson 6, Pleiss ne, Hollatz ne, Osmani ne, Willis 4, Zicic 15, Jones 6.

Credit: Ciamillo