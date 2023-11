Basket, la Virtus Bologna ospita l’Efes Istanbul in Eurolega. Le Vu Nere vogliono allungare la striscia positiva

Torna in campo in Eurolega la Virtus Bologna, che domani sera attende al PalaDozza l’Efes Istanbul – inizio del match previsto alle ore 20:30 – nella sesta giornata della regular season 2023-2024.

Le Vu Nere si presentano all’imminente turno in striscia positiva dopo ben quattro successi in fila – a fronte di un solo ko – che gli consentono di rimanere in scia alle migliori compagini d’Europa. La settimana scorsa i bianconeri hanno espugnato l’Astroballe di Villeurbanne (Lione – Francia) sconfiggendo per 84-87 l’ASVEL nella partita di debutto sulla panchina transalpina del CT azzurro Gianmarco Pozzecco. Coach Luca Banchi ha ritrovato un Isaia Cordinier dei tempi migliori, con il francese decisivo nel successo in ‘patria’ con 20 punti. L’attacco bolognese sarà guidato ancora una volta da capitan Marco Belinelli (12.6 punti di media) e da Tornike Shengelia, con il georgiano che si sta dimostrando giocatore a tutto tondo in grado di segnare punti pesanti (18.4 a partita) ma al tempo stesso riuscendo a giganteggiare a rimbalzo (4.8) senza disdegnare i passaggi per i compagni (4 assist). Sotto il ferro Jordan Mickey fa buona guardia (5.8 rimbalzi di media per lo statunitense), mentre la sfida di domani sarà la prima di Bryant Dunston contro il suo recente passato.

L’Efes Istanbul sta cercando di ritornare la squadra che riuscì a salire sul trono d’Europa per due anni consecutivi nel 2020-2021 e 2021-2022, con un record di 2-3 dopo cinque giornate fin qui disputate – pesante il ko contro l’Olympiacos Pireo per 75-57 pochi giorni fa. In panchina i turchi sono guidati da Erdem Can, che ha sostituito Ergin Ataman passato a condurre una corazzata del calibro del Panathinaikos Atene. I ritmi di gioco sono dettati dal ‘folletto’ Shane Larkin, che viaggia a 12.2 punti e 6.6 assist a partita: il talento e l’estro non gli mancano, con l’Anadolu che ha salutato Vasilije Micic in estate con il serbo volato in NBA agli Oklahoma City Thunder. Sul Bosforo è arrivato l’americano di passaporto italiano (in attesa di chiamata da parte del CT Pozzecco) Darius Thompson, con l’ex Baskonia che ha prodotto finora 11.6 punti e 3.2 assist di media. Tra le fila dell’Efes troviamo anche due conoscenze del basket italiano recente ovvero Tyrique Jones – che ha difeso i colori della Carpegna Prosciutto Pesaro nel 2021-2022 – e di Derek Willis, ex Reyer Venezia e compagno di Thompson nella Happy Casa Brindisi nel 2020-2021.

