Basket femminile: Venezia ospita Sassari nella 6^ giornata di Serie A, la Virtus Bologna affronta Sanga Milano. Schio riposa

Proseguirà in questo fine settimana la Serie A 2023-2024 di basket femminile. Tra oggi, domani e domenica sono infatti in programma i sei incontri validi per la sesta giornata (da segnalare che in questo weekend riposerà Schio). Sicuramente lo spettacolo non mancherà: andiamo a scoprire più nel dettaglio le sfide che ci aspettano.

Dopo l’interessante anticipo odierno tra Brixia Basket e San Martino di Lupari che si sta svolgendo proprio in questo momento (la palla a due era in programma alle ore 20:00), il sesto turno proseguirà domani alle 18:00 con Virtus Bologna-Sanga Milano. In questa partita le V Nere, reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega e attualmente seconde in campionato con un record di 4-1, partiranno nettamente favorite, ma non dovranno di certo sottovalutare le avversarie, che proveranno certamente a dire la loro.

Sempre sabato, ma alle 19:30, scenderà in campo la capolista Reyer Venezia, che ospiterà Sassari. Qui le ragazze di coach Mazzon cercheranno il sesto successo in altrettante partite di campionato (e il decimo su dieci incontri considerando anche l’EuroCup) per restare a punteggio pieno, ma attenzione alla squadra sarda, che cercherà in tutti i modi di reagire dopo un inizio di stagione molto complicato (sei sconfitte in nove partite tra Serie A ed EuroCup).

Tutte le altre partite si disputeranno domenica alle 20:30. Sesto San Giovanni (attualmente secondo con un record di 4-1) se la vedrà in casa contro Campobasso (quinto con 3-1), in un match che si preannuncia molto equilibrato. L’Oxygen Roma ospiterà Ragusa (attualmente entrambe queste due squadre hanno un record di 1-4) per un incontro che sarà importante per entrambe le squadre, visto che per tutte e due le compagini ci sarà in palio la seconda vittoria in campionato. Infine, l’E-Work Faenza (record 1-4) affronterà in casa Battipaglia (0-5), in un match molto rilevante in chiave salvezza.

Photo LiveMedia/Davide Di Lalla