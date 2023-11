Volley femminile, Egonu sfida il “suo” Vakifbank nella terza di Champions, Scandicci con l’Eczacibasi e Conegliano a Resovia

Sono tre partite di livello altissimo quelle che attendono le formazioni italiane impegnate in Champions che finora hanno solo vinto. Iniziano alla terza giornata gli ostacoli duri per Milano, Conegliano e Scandicci che, di fatto, tra questo e il prossimo turno, si giocano il primo posto nei rispettivi gironi contro le squadre più forti.

La sfida più suggestiva è quella che attende mercoledì 29 alle 17.30 l’Allianz Milano che sarà di scena sul campo delle campionesse d’Europa del Vakifbank Istanbul. Partita durissima anche per la Savino del Bene Scandicci che ospiterà mercoledì 29 alle 20.00 un’altra squadra turca da prendere con le molle, l’Eczacibasi di Boskovic e Baladin, mentre le campionesse d’Italia di Conegliano saranno impegnate sempre mercoledì alle 20.30 sul terreno del PGE Rysice Rzeszow in Polonia.

La sfida più attesa è sicuramente quella che vede l’Allianz andare a far visita alle campionesse d’Europa del Vakifbank Istanbul che ritrova da avversarie alcune delle protagoniste della cavalcata vincente dello scorso anno. Prima fra tutte Paola Egonu che cercherà di imporre la sua legge, dall’alto della sua condizione ottimale, anche sul campo che l’ha vista protagonista nella passata annata, così come la statunitense Bajema e l’olandese Daalderop, altre ex di lusso del match.

Milano finora ha perso solo due partite in stagione, entrambe contro Conegliano, la finale di Supercoppa e la sfida di campionato. Per il resto solo vittorie e una sensazione di amalgama che cresce di partita in partita. Interessante questo banco di prova per capire il valore reale raggiunto dalla squadra di Gaspari.

Dall’altra parte della rete c’è una vera e propria corazzata, allenata da Giovanni Guidetti. Il Vakifbank è in testa alla classifica del campionato turco con un solo punto di vantaggio sulla coppia Eczacibasi-Fenerbahce. Il tecnico italiano si affiderà all’alzatrice turca Cansu Ozbay, all’ottava stagione con la maglia del Vakif, protagonista di tutte le vittorie estive della Nazionale di Santarelli, e all’opposta Jordyn Thompson che a Milano ha lasciato un ottimo ricordo con la finale scudetto giocata da assoluta protagonista lo scorso anno contro Conegliano.

In banda un’altra conoscenza del campionato italiani, Alexandra Frantti, lo scorso anno a Casalmaggiore, e una delle schiacciatrici più forti al mondo, pronta al trasferimento a Conegliano nella prossima stagione, la brasiliana Gabi, al quinto anno con la maglia del Vakif, con cui si è tolta tutte le soddisfazioni possibili. Al centro Chiaka Ogbugu, che in Italia ha giocato a Firenze e Conegliano ed è alla terza stagione alla corte di Guidetti e una delle bandiere del club (anche per lei si parla di trasferimento a Conegliano) Zehra Gunes, alla settima stagione al Vakif. Il libero è Ayca Aykac, alla quarta stagione in giallonero.

Avversario durissimo, sempre proveniente dalla Turchia, anche per la Savino del Bene Scandicci che affronta la seconda forza del campionato turco, l’Eczacibasi di Ferhat Akbas. Le toscane hanno vinto, come le rivali odierne, entrambe le prime partite di Champions e in campionato hanno ripreso la marcia vincente dopo le due rocambolesche sconfitte con Milano e Conegliano. La squadra di Barbolini, infatti, occupa la quarta piazza a 6 lunghezze dalla capolista e oggi ha una buona opportunità per poter dare l’assalto al primo posto del girone che magari potrebbe rendere più agevole il quarto di finale.

L’Eczacibasi è una delle formazioni turche di èlite, sta disputando una buona stagione, avendo perso una sola partita in campionato sulle 10 disputate. In cabina di regia nelle turche gioca Naz Aydemil Akyol, alzatrice della Nazionale turca, arrivata dal Turk Havan Yollan in estate, mentre l’opposta è la numero uno al mondo, la serba Tijana Boskovic, che indossa questa maglia da nove stagioni, essendo approdata da Novi Sad a Istanbul nel 2015. Le bande sono una delle star della Nazionale, Hande Baladin, alla quinta stagione con la maglia dell’Eczacibasi e la forte russa Irina Voronkova, 28 anni, arrivata a Istanbul lo scorso anno in pieno conflitto con l’Ucraina.

Al centro viene schierata una giocatrice che sembrava aver messo radici in Italia, la serba Jovana Stevanovic, lo scorso anno a Milano ma prima a Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, e la rappresentante di Trinidad e Tobago Sinead Jack-Kisal, una vera e propria giramondo che due anni fa vestì la maglia di Vallefoglia al debutto in serie A1. Il libero è Tuna Aybuke Ozel, al terzo anno all’Eczacibasi.

Trasferta tutt’altro che agevole per la A. Carraro Imoco Conegliano che finora ha fatto l’en plein di vittorie in stagione, nove in campionato, una in Supercoppa e due in Champions League, esattamente come le rivali odierne delle venete, le polacche del PGE Rysice Rzeszow, squadra che ha chiuso al secondo posto il massimo campionato polacco lo scorso anno e attualmente occupa la terza posizione con 19 punti a 3 lunghezze dalla vetta con 6 vittorie e 2 sconfitte. Le polacche finora hanno vinto entrambe le partite siputate: 3-2 con Stoccarda e 3-1 a Beveren.

In regia le polacche schierano la nazionale Katarzyna Wenerska, al terzo anno con la maglia del PGE, riserva di Wolosz nella squadra di Lavarini, l’opposta è la ceca Gabriela Orvosova, arrivata lo scorso anno dal Bielsko-Biala. Le bande sono la colombiana Amanda Coneo, conosciuta in Italia per aver giocato a Torino, Legnano e Filottrano, arrivata in estate dal Mulhouse in Francia e la georgiana Ann Kalandadze, 25 anni alla terza stagione con la maglia del PGE.

Al centro giocano la polacca Weronika Centka, approdata lo scorso anno da Budowlani Lodz, e Magdalena Jurkzyk, anche lei alla terza stagione con il PGE. Occhio anche alla terza centrale, sempre polacca e piuttosto utilizzata, Anna Stencel-Obiala, alla quarta annata con il PGE. Il libero è Aleksandra Szczyglowska, al terzo anno nella squadra di Rzeszow.

Photo LiveMedia/Valerio Origo