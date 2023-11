Rugby, le Zebre Parma perdono Neculai per quattro mesi

Brutte notizie in casa Zebre Parma, che per buona parte della stagione perderanno il pilone Ion Neculai. Il pilone destro delle Zebre, infatti, è stato operato settimana scorsa alla spalla sinistra presso la Casa di Cura Città di Parma.

L’intervento, eseguito venerdì 24 novembre, si è reso necessario a seguito di un trauma avvenuto in allenamento, il quale ha comportato la lussazione dell’articolazione. L’operazione di stabilizzazione è riuscita perfettamente e la prognosi stimata è di quattro mesi. L’atleta, sceso in campo in 30 gare ufficiali con la maglia della franchigia ducale, ha già iniziato il percorso di recupero funzionale sotto la supervisione dello staff medico e fisioterapico del club.

Nato a Chisinau, in Moldavia, il 25 gennaio 2001, Ion è arrivato fin da piccolo in Italia, crescendo sull’Isola d’Elba, dove ha iniziato a giocare a rugby con la squadra locale. Passato a 15 anni nel Centro di Formazione di Prato ha vestito la maglia del Cavalieri Union Prato, per poi passare all’Accademia Nazionale under 20. Da qui, senza passare per la Serie A, è arrivato alle Zebre tre anni fa.

132 chilogrammi per 189 centimetri, Ion Neculai ha vestito tutte le maglie azzurre giovanili, ha giocato con l’Italia A e ha conquistato già tre caps con l’Italia maggiore. Con le Zebre Parma quest’anno è riuscito a scendere in campo solo due volte prima dell’infortunio che lo terrà fuori fino alla primavera prossima.

