Volley, cambio della guardia in vetta della Superlega: Trento batte Piacenza e vola al comando!

Cambio della guardia in testa alla classifica con i campioni d’Italia di Trento che battono 3-1 la ex capolista Piacenza nel big match della quarta giornata di campionato e superano gli emiliani in vetta alla graduatoria.

Primo set all’insegna dell’equilibrio per tutta la prima parte con le due squadre vicinissime fino al 17 pari. Lucarelli spinge avanti la formazione piacentina che, avanti 23-20, si blocca e permette a Trento di rientrare in gioco. I trentini pareggiano e scattano avanti 24-23 e al secondo tentativo è Sbertoli con un ace a regalare il successo ai padroni di casa (26-24).

Nel secondo parziale, sulle ali dell’entusiasmo, l’Itas parte fortissimo e guadagna un vantaggio considerevole sul 14-8 mettendo in costante difficoltà la formazione ospite. Punto a punto Piacenza recupera fino al 18-16 con l’ace di Lucarelli. Nel finale riparte Trento e non lascia scampo ai rivali chiudendo con il punteggio di 25-19.

Nel terzo set cambia tutto, con Piacenza che scatta avanti 12-7. Michieletto trascina la squadra di casa a -3 sul 12-9, poi riparte la formazione emiliana che prende il largo nella parte centrale (16-11) e si impone 25-16.

Tirato il fiato, l’Itas riparte su ritmi alti nel quarto set e distanzia in fretta la formazione avversaria (13-8). Non c’è partita, i trentini tengono a distanza Piacenza e un errore di Brizard regala il 3-1 alla squadra di casa (25-18).

Photo LiveMedia/Caterina Zattarin