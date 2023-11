ATP Parigi-Bercy: Jannik Sinner non molla mai! Batte McDonald alle 2.36 di notte e sfiderà De Minaur tra poche ore

Superate da poco le 2.30, Jannik Sinner stacca il biglietto per il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, cogliendo anche la sua prima vittoria della carriera in questo torneo. Complice una scellerata programmazione da parte degli organizzatori, il numero quattro del mondo è stato costretto a scendere in campo a notte inoltrata contro Mackenzie McDonald. Alla fine l’azzurro si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7 7-5 6-1 dopo due ore e un quarto di gioco.

Un Sinner un po’ imballato per via dell’orario e forse con ancora delle scorie per la settimana precedente a Vienna, ha dimostrato ancora una volta di non mollare mai e di andarsi a prendere una vittoria con tanta grinta e testa, anche nei momenti più complicati. Con questo successo Sinner ipoteca il quarto posto nella Race, con Andrey Rublev che non potrà più raggiungere l’azzurro.

Rendimento molto alto con la prima per Sinner, che ha vinto 41 dei 48 punti giocati con questo colpo. Alla fine per l’azzurro ci sono quattro ace (sono otto quelli dell’americano) con anche 29 vincenti rispetto ai 21 di McDonald. Buona anche la percentuale di punti vinti con la seconda (66%).

Si segue l’andamento dei servizi in avvio di primo set, con Sinner che arriva sul 4-4 vincendo tutti i game in battuta a zero. Nel nono gioco Jannik trova ritmo in risposta e si procura tre palle break, sfruttando la seconda con un gran dritto sulla riga. Sembra finito il set ed invece, dopo non aver concesso nemmeno un punto al servizio, Sinner ha un inspiegabile blackout e ne perde quattro consecutivamente, con il controbreak a zero di McDonald. L’altotesino torna a vincere un game a zero e si arriva al tie-break. McDonald si porta sul 4-2, Sinner rimonta, ma lo statunitense al secondo set point chiude per 8-6 complice una brutta volée di rovescio in corridoio dell’azzurro.

Il set perso complica sicuramente i piani di Sinner di chiudere il match più rapidamente. L’azzurro ha comunque due palle break nel quarto gioco, ma sulla prima l’americano piazza un perfetto servizio-dritto e sulla seconda è Jannik a sbagliare di rovescio. McDonald crede nella possibilità di ottenere una gran vittoria e lascia andare il braccio a tutta, portando il set sul 5-5. Sinner tiene il servizio e poi nel dodicesimo game con tanto orgoglio e grinta va a prendersi il break che gli regala il set per 7-5.

Ottima partenza di Sinner nel terzo set. L’azzurro sfrutta due errori dell’avversario e si procura una palla break, che va a sfruttare con un bellissimo passante di rovescio, portandosi sul 3-1. E’ un break che fa malissimo a McDonald, che crolla totalmente nel sesto gioco. L’americano commette due doppi falli e va a perdere a zero il servizio con Sinner che ringrazia e sale 5-1. Jannik non sfrutta i primi due set point, ma alla fine chiude al terzo per 6-1.

Qualche ora di sonno e riposo per l’azzurro, che poi tornerà già in campo questo pomeriggio. Infatti la sfida tra Sinner ed Alex De Minaur è in programma come quarto incontro non prima delle 17.00. Da capire ovviamente quanto questo match notturno inciderà sull’altoatesino, che non ha mai perso in cinque incontri contro l’australiano.