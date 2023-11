LIVE Sinner-Griekspoor, Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: il n.4 del mondo sfida il roccioso n.23

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta Live attesissima del quarto di finale tra Italia e Olanda di Coppa Davis 2023. Di fronte ci saranno i numeri 1 delle due squadre, Jannik Sinner e Tallon Griekspoor.

Nuova settimana, nuove possibilità di lasciare il segno per l’azzurro. Il finalista uscente delle ATP Finals ha incantato il tennis mondiale durante la settimana scorsa, probabilmente la sua migliore da quanto è professionista. Il livello di tennis espresso vale il trono del Circuito, senza troppi giri di parole. Con questo Sinner l’Italia sognerebbe, si il condizionale è obbligatorio, perché con questo format in Coppa Davis avere “solo” Djokovic, Sinner o Alcaraz non basta. L’Italia non ha solo Jannik in squadra, però nel tie che vale la semifinale contro l’Olanda, sarà fondamentale e decisivo il singolare tra i numeri 2.

Se, come da pronostico Sinner dovesse sconfiggere il pur molto ostico Griekspoor, gli azzurri dovrebbero sperare in una vittoria antecedente di Sonego, piuttosto che Arnaldi o Musetti, contro Botic Van De Zandschulp. Se questa non dovesse arrivare, a quel punto l’Italia dovrebbe far affidamento prima in Sinner, poi nel match di doppio, dove Koolhof/Rojer (con ogni probabilità) partirebbero favoriti con ogni possibile coppia italiana schierata da Filippo Volandri.

Detto ciò, i match prima vanno giocati. Sinner avrà un osso duro in Tallon Griekspoor, recduce dalla miglior stagione della carriera con 2 titoli ATP e picchi di rendimento da top 20. L’olandese è capace di lasciare fermi tutti, chiedere allo stesso Djokovic a Parigi Bercy e Sinner, a nostro parere, avrà più di una “gatta da pelare“. C’è un precedente nel 2023, la semifinale di Rotterdam, vinta dall’altoatesino per 7-5 7-6.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’incontro che prenderà il via, dalle 10.00, dopo la conclusione del 1° singolare tra Botic Van De Zandschulp e l’azzurro di turno (Sonego, Musetti o Arnaldi). Forza Italia!

Foto: LiveMedia