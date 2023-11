LIVE Italia-Olanda, Coppa Davis in DIRETTA: chi tra Arnaldi, Musetti e Sonego nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Olanda, quarto di finale di Coppa Davis 2023. Sul veloce indoor di Malaga gli azzurri cercano il pass per le semifinali, con capitan Volandri che dovrà sciogliere il nodo del primo singolarista. Per l’Olanda sembra certo l’impiego di Botic van de Zandschulp.

I dubbi di Volandri riguardano la scelta di uno tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Limitandoci a guardare il ranking ATP il numero due italiano è Musetti con il suo 27° posto. Il toscano è parso però in netta difficoltà nella parte di stagione dedicata ai tornei indoor. Tre sconfitte consecutive al primo turno per Musetti, che molto probabilmente farà spazio ad uno dei due compagni di squadra. Migliori i risultati sul cemento al coperto per Sonego, che ha raggiunto i quarti a Metz e superato il primo ostacolo a Stoccolma e Vienna. Soltanto il secondo turno raggiunto in Austria invece per Arnaldi, che ha preferito ricaricare le batterie dopo mesi ricchi di match. Sarà ballottaggio sino all’ultimo minuto disponibile.

Il primo singolare del quarto di finale di Coppa Davis tra Italia ed Olanda inizierà alle 10.00. I nomi dei due singolaristi si conosceranno alle 9.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su RaiSport e Sky Sport, ed in streaming su Raiplay, Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!

