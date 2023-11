ATP Finals: prima il bagno, poi il collo. Le interruzioni di Djokovic contro Sinner

Non è una serata finora semplice per Novak Djokovic. Il numero uno del mondo è sotto di un set contro Jannik Sinner e anche nella seconda frazione c’è una grandissima battaglia. In tutto questo ci si è messo di mezzo anche il pubblico, ovviamente tutto dalla parte dell’azzurro, con cui spesso il serbo ha battibeccato e polemizzato, come in occasione del doppio fallo sul 40 pari dell’undicesimo game.

Djokovic è sicuramente molto nervoso e lo sta anche mostrando durante alcune fasi di gioco, ma si è anche preso alcuni momenti probabilmente per calmarsi e per diminuire un po’ l’intensità di un Sinner fino a quel momento scatenato.

La prima pausa è arriva in maniera molto strana nel terzo gioco. Il nativo di Belgrado dopo aver tenuto il servizio, portandosi sul 2-1, si è diretto immediatamente negli spogliatoi per il più classico dei toilet break. Una pausa, però, che non ha disturbato l’azzurro, che ha poi tenuto la battuta.

Il serbo si è poi fermato un’altra volta nel cambio campo al termine del settimo gioco, quando ha chiamato il fisioterapista per un problema al collo. Anche in questo frangente Jannik è poi rientrato in campo e ha tenuto con comodità il servizio, non subendo assolutamente alcun fastidio per i minuti persi.

FOTO: LaPresse