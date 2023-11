ATP Finals, Sinner: "Ora so che posso battere anche Djokovic. Mi ha detto che..."

L’impresa è compiuta. Uno straordinario Jannik Sinner trionfa contro Novak Djokovic, cogliendo la sua seconda vittoria nelle ATP Finals di Torino. Una prestazione eccezionale da parte dell’altoatesino, che ha saputo battere per la prima volta in carriera il numero uno del mondo. Un successo arrivato dopo una battaglia incredibile di oltre tre ore di gioco, con Sinner che si è imposto al tie-break decisivo del terzo set.

Un Sinner decisamente emozionato a fine partita anche per il meraviglioso affetto che il pubblico di Torino gli ha mostrato lungo tutto l’incontro e soprattutto al termine del match, con una serie infinita di cori nei confronti dell’azzurro. Lo stesso Jannik ha voluto ringraziare il pubblico italiano: “Non esiste un posto più bello dove battere il numero uno al mondo, davvero grazie a tutti”.

Sulla prima vittoria contro Djokovic: “Diciamo che era un po’ una storia molto simile a quella con Medvedev. Non riuscivo mai a batterlo. Dopo Wimbledon avevo detto che ero più vicino, ma alla fine non ho vinto neanche un set. Oggi sono riuscito a giocare i punti più importanti nel modo migliore. C’era tensione dopo aver perso il secondo set, ma nel terzo sono stato più tranquillo e anche il pubblico mi ha aiutato”.

Jannik ha analizzato il match: “Una partita molto tattica anche se non ci sono stati scambi lunghi. Nel tie-break del secondo set ho cercato la velocità nel servizio e non ho ragionato troppo. Mi è sembrato di stare un po’ come sulle montagne russe, ma alla fine nel tie-break del terzo set sono riuscito a stare più tranquillo”.

Per Sinner questa è stata sicuramente una serata indimenticabile: “Metto questa partita sul podio della mia carriera. Giocare qui, contro Nole, a Torino, è stato emozionante. Davvero tante cose messe insieme. Ora nella mia testa posso dire che posso battere Nole”.

Al momento della stretta di mano Djokovic si è intrattenuto un attimo con Sinner: “Mi ha detto prima di tutto che sono stato bravo e che ho giocato molto bene i punti importanti“.

Sinner conferma la voglia di continuare a crescere: “Posso ancora migliorare, fisicamente abbiamo fatto un passo in più in questa stagione. Abbiamo giocato tre ore e la tensione era tanta. Sono molto contento di aver vinto un match così”.

