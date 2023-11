Speed skating, Coppa del Mondo Junior 2023-2024: Laura Peveri prima sui 1500 e seconda nella mass start a Baselga di Piné

Nella seconda ed ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo junior 2023-2024 di speed skating, disputatasi all’Ice Rink di Baselga di Piné, è ancora una volta la 22enne azzurra Laura Peveri a fare la voce grossa nella categoria Neo Senior (Under 23).

L’azzurrina ha colto il successo nei 1500 in 2’06″62, con 1″37 di vantaggio sulla belga Fran Vanhoutte, la quale però si è vendicata sportivamente poche ore dopo, andando a soffiare la vittoria nella mass start all’azzurra, terminata seconda. Nella stessa categoria Federica Maffei si è classificata quarta nei 1500 in 2’06″77, ad un centesimo dal podio, e quinta nella mass start.

Nella mass start femminile della categoria Junior arrivano il 6° posto di Noemi Libralesso e l’8° di Maybritt Vigl, mentre nei 1500 maschili Neo Senior Gianluca Bernardi ha chiuso 7° in 1’53″95, con un distacco di 3”71 dal tedesco Kasper Tveter, primo, mentre Giacomo Zampedri si è classificato 11° e Romedius Thurner è giunto 16°.

Nei 500 femminili Junior Giorgia Fusetto ha chiuso 13ma in 40″44, facendo meglio di Giorgia Aiello, 21ma in 41″06, e di Giorgia Franceschini, 41ma in 43″69, mentre nei 500 maschili Junior è 24° Lorenzo Minari in 37″96, giunge 32° Simone De Carli in 38″83, si classifica 34° Manuel De Carli in 38″87 e chiude 38° John Bernardi in 39″16.

Nei 500 maschili Neo Senior, si classifica 12° Romedius Thurner, in 38″07, mentre nei 1500 femminili Junior è 22ma Noemi Libralesso in 2’11″56, chiude 24ma Emily Tormen in 2’12″43 e giunge 25ma Maybritt Vigl in 2’12″91, infine nei 1500 maschili Junior Manuel Ghiotto si classifica 18° in 1’54″87, Lorenzo Minari chiude 26° in 1’56″54, e Manuel De Carli, termina 27° in 1’57″23.

