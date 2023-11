Quando lo sci alpino in tv questo fine settimana: orari Killington, programma 25-26 novembre, streaming

Inizia la trasferta americana per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A differenza degli altri anni si terranno solamente gare delle discipline tecniche ed infatti si comincia da Killington, dove nel fine settimana sono in programma un gigante ed uno slalom.

Mikaela Shiffrin punta alla doppietta in casa, anche se l’americana non è mai riuscita ad imporsi in gigante. Sono invece cinque i successi in slalom per la campionessa americana. Tra i rapid gates, però, non sembra essere la principale favorita, visto il rendimento di Petra Vlhova a Levi, che ha gettato clamorosamente la vittoria nel secondo slalom, dopo che aveva dominato il primo.

Killington porta a dolcissimi ricordi per i colori azzurri, ovviamente in gigante. Federica Brignone ha vinto nel 2018, mentre nel 2019 era stata Marta Bassino ad imporsi e davanti alla valdostana. Da segnalare anche il terzo posto nel 2016 di Sofia Goggia, che sarà presente in gara con l’obiettivo di ottenere il massimo possibile, magari anche un piazzamento in Top-10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Killington, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO KILLINGTON

Sabato 25 Novembre

16.00 Prima manche gigante femminile Killington (Stati Uniti)

19.00 Seconda manche gigante femminile Killington (Stati Uniti)

Domenica 26 Novembre

16.00 Prima manche slalom femminile Killington (Stati Uniti)

19.00 Seconda manche slalom femminile Killington (Stati Uniti)

COPPA DEL MONDO KILLINGTON 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse