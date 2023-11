LIVE Mulhouse-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta in Francia per Egonu, Orro e Sylla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mulhouse-Milano, match valido per la seconda giornata della Champions League di volley femminile 2023. La fase a gironi del massimo campionato continentale sta entrando nel vivo e la.corazzata Milano vuole recitare un ruolo da protagonista, con l’obiettivo finale del titolo.

Milano, dopo un inizio di stagione non particolarmente entusiasmante a causa delle due pesanti sconfitte contro Conegliano, la prima in finale di Supercoppa Italiana e la seconda in Campionato di fronte ai 12.000 del Forum D’Assago, ha riacquisito morale grazie al successo di due giorni fa contro Novara e adesso occupa la terza posizione la quarta posizione in classifica. L’esordio in Champions League di Paola Egonu è compagne è stato assolutamente convincente, settimana scorsa lo Jedinstvo è stato spazzato via con un sonoro 3-0, risultato che permette loro di occupare la prima posizione nella Pool A, a pari merito con il Vakifbank. Il Mulhouse, che occupa invece la seconda posizione nel Campionato francese, si è schiantato contro il Vakifbank nel match della prima giornata e, di conseguenza, è ai piedi della classifica. Sono due gli scontri diretti, in entrambe le occasioni ad imporsi è stata la formazione di Gaspari, anche questa sera le lombarde partono con il favore del pronostico e sarà determinante non sbagliare in vista delle super sfide contro il Vakifbank, che di fatto dovrebbero decidere la prima classificata della Pool A.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Mulhouse-Milano, match valido per la seconda giornata della Champions League di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00!

Foto: LiveMedia/Andrea Marangon