Francesco Bagnaia raggiante: “Bene con moto e motore nuovo, grandissimo margine di crescita”

Francesco Bagnaia è tornato in pista dopo essersi laureato Campione del Mondo per la seconda volta consecutiva. Il ribattezzato Pecco, reduce dal trionfo nel GP di Valencia e dai festeggiamenti per la conquista del titolo iridato, è rimontato in sella alla sua Ducati ufficiale in occasione dei Test andati in scena sul circuito spagnolo. Il centauro piemontese ha così provato la nuova moto con cui nel 2024 sarà chiamato a difendere il trono e le sensazioni sono state estremamente positive.

Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Sono soddisfatto, sono contento che è finita e si può andare a casa a riposarsi e lasciare andare un po’ di pressione. Con il motore nuovo e la moto nuova mi sono trovato bene, è un buon punto di partenza: rispetto all’anno scorso non c’è il dubbio se va bene o no. Ha dei pro e dei contro come sempre, ma ha un grandissimo margine di crescita“.

Il Campione del Mondo ha poi proseguito: “Ci saranno da fare dei piccoli step, in erogazione c’è da fare del lavoro, ma quando le cose nascono bene… Negli ultimi due anni invece c’erano stati dei problemi di motore. Non voglio cantare vittoria e voglio aspettare la Malesia che è un banco importante per il motore, ma sono soddisfatto perché siamo stati veloci con tutte le gomme. Oggi siamo migliorati molto in fase di ingresso curva e frenata, ma è troppo presto per dirlo. Valencia non è un grandissimo banco di prova per testare le moto, bisogna aspettare una pista con più grip“.

Foto: Lapresse