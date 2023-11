Test MotoGP Valencia 2023: orari 28 novembre, dove vederli in tv e streaming

Domani, martedì 28 novembre, il circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) si animerà nuovamente per la giornata di test post season dedicati alla MotoGP. Dopo che la stagione si è conclusa con la vittoria di Francesco Bagnaia (Ducati), assisteremo a prove molto importanti per deliberare il materiale in vista della prossima stagione.

La Rossa, per bocca di Gigi Dall’Igna, porterà degli aggiornamenti importanti per dare seguito al dominio nella categoria. Sarà interessante, in questo contesto, verificare come Marc Marquez saprà adattarsi alla Rossa, visto l’inizio di una nuova avventura sulla GP23 del Team Gresini. L’iberico, per quest’importante cambiamento, sarà tra gli osservati speciali.

Vi sarà poi il debutto nella categoria del campione del mondo della Moto2, Pedro Acosta, che sulla KTM inizierà a capire il funzionamento di questa moto, mentre Luca Marini sarà proiettato al lavoro in Honda, avendo deciso di lasciare il Mooney VR46 Team, dove dovrebbe arrivare l’ingaggio di Fabio Di Giannantonio.

La tornata di test di MotoGP a Valencia (Spagna) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

TEST VALENCIA MOTOGP 2023

Martedì 28 novembre

9.25-13.30 Sessione mattutina – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

14.30-17.30 Sessione pomeridiana – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

TEST VALENCIA MOTOGP 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: MotoGP.com Press