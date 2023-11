La nuova griglia di partenza di MotoGP: doppia penalità nel GP del Qatar in vista della gara

Una nuova griglia di partenza in vista del GP del Qatar, penultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Dopo le qualifiche sul tracciato di Lusail sono arrivate delle sanzioni che hanno cambiato un po’ lo schieramento di partenza in vista della gara domenica, ma non della Sprint Race.

Nel corso delle prove libere di MotoGP, lo spagnolo Aleix Espargaró si è reso protagonista di un brutto gesto. In una fase concitata, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha incrociato in traiettoria Franco Morbidelli (Yamaha), infuriandosi perché quest’ultimo avrebbe ostacolato il suo giro veloce.

Espargaró si è avvicinato a Morbidelli e gli ha rifilato un colpo sul casco. Un gesto molto brutto da vedere. Per questo il FIM Stewards Panel ha valutato l’episodio e ha deciso di punire l’iberico. Al pilota della Casa di Noale, infatti, sono state comminate sei posizioni da scontare in griglia di partenza, oltre a una multa di 10.000 euro. L’iberico scatterà dalla sedicesima casella.

Oltre ad Aleix, anche l’altro spagnolo Iker Lecuona è stato penalizzato. Il pilota del team LCR Honda è stato sanzionato per aver ostacolato Enea Bastianini durante la Q1. Lekuona sarà retrocesso di tre posizioni nello schieramento di domenica a Lusail.

GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR 2023 MOTOGP

1. 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

2. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

3. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

4. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

5. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

6. 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

7. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

8. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

9. 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

10. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

11. 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

12. 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

13. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

14. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

15. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

16. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA – Penalizzato di sei posizioni in griglia

17. 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

18. 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

19. 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

20. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

21. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

22. 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA – Penalizzato di tre posizioni in griglia

Foto: Valerio Origo