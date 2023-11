MotoGP, Jorge Martin: “Ho pagato una cattiva partenza, importante aver preceduto Bagnaia”

Un secondo posto per Jorge Martin nella Sprint Race del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Sepang una brutta partenza non ha permesso all’iberico di mettersi nella sua comfort zone per impostare il proprio ritmo.

Bravo, però, Martin a mettersi davanti a Francesco Bagnaia, rivale diretto per il campionato, giunto terzo, a precedere un redivivo Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale. Alla fine della fiera, la vittoria è andata all’altro spagnolo Alex Marquez, nel Festival delle Ducati sul circuito malese, e l’alfiere del Team Pramac ha recuperato due punti a Pecco nella classifica generale. Il piemontese guida la graduatoria iridata con 11 punti di margine.

“E’ stata una gara fantastica, eravamo tutti al limite. Ho pagato una cattiva partenza e non sono riuscito a stare davanti. La cosa positiva è che sono riuscito ad arrivare davanti a Bagnaia e ho recuperato qualche punto per il campionato. Domani punto alla vittoria“, ha dichiarato a caldo Martin.

Sarà una domenica decisamente interessante e vedremo se Pecco, dalla pole-position, saprà gestire meglio la situazione con le gomme a sua disposizione, tenendo conto del feeling di Alex Marque e di Bastianini davvero in palla.

Foto: LaPresse