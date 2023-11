MotoGP, Francesco Bagnaia scuro in volto: “Non avevo feeling. Devo capire cosa è successo in vista di domani”

Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare della terza posizione in occasione della Sprint Race del GP della Malesia, terz’ultimo appuntamento del Motomondiale 2023. Il detentore del titolo nella gara corta ha perso due punti rispetto all’inseguitore Jorge Martin, piazzatosi in seconda posizione davanti a un grande Alex Marquez. .

Una prestazione non di facile lettura quella di Pecco che, partendo dalla pole, a cinque giri dal termine ha perso il ritmo cedendo il passo ai due rivali. Una volta approdato in zona mista, il centauro della Ducati ha commentato in modo telegrafico quanto accaduto:

“Abbiamo fatto il massimo e non è stato sufficiente – ha detto Bagnaia – Questa gara ci aiuterà a capire qualcosa per domani, il mio feeling oggi non era il migliore.”

Una volta giunto ai microfoni di Sky Sport il pilota ha cercato di analizzare più nel dettaglio la sua performance: “Ho cominciato a faticare molto sul davanti, non riuscivo a fermarmi e nelle curve a sinistra avevo tante vibrazioni, era molto strano. Già all’inizio facevo fatica ma poi non sono riuscito a performare. E’ stato un peccato perché stavamo facendo tutte le cose giuste, Alex aveva un buon passo ma noi avevamo potenziale per tenergli testa. Non mi capacito molto di cosa sia successo; fortunatamente è la Sprint, dunque abbiamo modo di capire cosa non ha funzionato, sono comunque contento di partire in pole position, importante per domani“.

Bagnaia ha poi parlato di uno strano adesivo finito sulla sua moto, sostenendo però che non possa avere influito più della parte anteriore della moto: “Non so cosa fosse, sicuramente non è stata d’aiuto perché ha tappato un’ala. A me sembrava però che il problema venisse dal davanti, abbiamo il tempo per analizzare tutto“.

In ultimo il piemontese ha ribadito che, senza problemi, sarebbe riuscito a fronteggiare il veloce Alex Marquez: “Potevamo pensarci, è tutto il weekend che giriamo sotto 59 e mezzo, quanto successo mi ha lasciato perplesso. Pensavo che saremmo riusciti ad essere costanti“.

Foto: MotoGP.com Press