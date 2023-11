LIVE Milano-Stara Pazova, Champions League volley femminile in DIRETTA: Egonu e compagne iniziano la rincorsa al trono continentale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata della pool B di Champions League femminile di pallavolo tra l’Allianz Milano e la squadra campione di Bulgaria dello Jedintsvo Stara Pazova. Non è stato l’avvio di stagione che tutti speravano e volevano per l’Allianz Milano: le due sconfitte, abbastanza nette, contro Conegliano (in campionato e Supercoppa) hanno riportato sulla terra tutto l’ambiente che sognava una partenza a razzo. In questo contesto arriva quasi provvidenziale la prima sfida di Champions League contro le serbe dello Stara Pazova.

Partita da non prendere sotto gamba ma tutt’altro che difficile, partita che comunque non permette distrazioni perché, vista la composizione del girone con il Vakifbank destinato a fare la voce grossa, Milano non si può permettere passi falsi con le altre due rivali (Mulhouse e appunto le serbe) per assicurarsi uno dei migliori tre posti da seconda che permettono l’accesso ai quarti di finale. Insomma ci sono gli ingredienti per una sfida interessante che si disputerà nella roccaforte dell’Allianz, l’Arena di Monza che fino allo scorso anno era l’unica casa delle milanesi e che adesso è diventata una delle sedi di gioco casalinghe della squadra meneghina.

Gaspari, almeno inizialmente, difficilmente potrà fare particolari esperimenti perché le incognite in queste partite, dove dall’altra parte ci sono giocatrici che sanno il fatto loro e che soprattutto hanno vinto molto in patria nell’ultima stagione (il campionato lo scorso anno e la Supercoppa pochi giorni fa) e non hanno nulla da perdere, si rischia di scherzare col fuoco. Lo Jedinstvo Stara Pazova è la squadra campione di Serbia in carica, lo scorso anno ha conquistato il suo primo titolo nazionale e ha iniziato bene questa stagione battendo lo ZOK Ub, secondo in campionato nella stagione passata, nella Supercoppa nazionale. Le serbe, allenate da Jovo Cakovic, arrivano da un successo convincente in campionato tra le mura amiche contro il Radnicki Blasters e schierano in cabina di regia Marija Miljevic, che veste la maglia dello Jedinstvo da tre stagioni, classe 1998, mentre l’opposta titolare è una tra la 21enne Tijana Cvetkovic, arrivata quest’anno dall’Omladinac e Tamara Miljevic, sorella di Marija, anche lei da tre anni allo Stara Pazova.

In banda dovrebbero giocare Ivana Nedeljkovic, alla quarta stagione allo Jedinstvo e Branka Tica, anche lei da quattro anni con la maglia dello Stara Pazova. Le centrali sono Iva Sucurovic, anche lei ex Omladinac, al terzo anno nello Jedinstvo e Minja Osmajic, che da cinque anni gioca in questa formazione che ha come libero Jovana Punisic, arrivata dall’Omladinac lo scorso anno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata della pool B di Champions League femminile di pallavolo tra l’Allianz Milano e la squadra campione di Bulgaria dello Jedintsvo Stara Pazova, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.00!

Photo LiveMedia/Valerio Origo