Maratona di New York 2023: risultati gara femminile. Hellen Obiri vince una gara tattica, affondo decisivo a Central Park

Hellen Obir ha vinto la Maratona di New York 2023 con il tempo di 2h27:33. La 33enne kenyana ha domato una gara particolarmente tattica, piazzando l’attacco risolutore all’interno dell’ultimo chilometro. La due volte Campionessa del Mondo dei 5.000 metri (nel 2017 e nel 2019), nonché argento alle Olimpiadi su quella distanza a Rio 2016 e Tokyo 2020, ha firmato un’antologica doppietta dopo che in primavera si era imposta alla Maratona di Boston.

Primeggiare in due Major nella stessa stagione è un numero possibile per fuoriclasse assolute del panorama podistico internazionale. Hellen Obiri ha festeggiato a Central Park, mettendo le mani sulla seconda Maratona in carriera (ne ha disputate soltanto tre, dopo una carriera da fondista in pista). Un trionfo rimarchevole nella 42,195 km più prestigiosa, iconica e famosa al mondo, disputata in perfette condizioni climatiche e con temperature decisamente miti per la stagione.

Cinque atlete erano insieme al transito al 40mo chilometro, poi si è fatta selezione lungo i tratti impegnativi di Central Park. L’ultima ad arrendersi è stata l’etiope Letesenbet Gidey (la Campionessa del Mondo 2022 dei 10.000 metri ha chiuso al secondo posto in 2h27:29), mentre l’altra kenyana Sharon Lokedi ha completato il podio (2h27:33). Giù dal podio le kenyane Brigid Kosgei (2h27:45 per l’argento olimpico) e Mary Ngugi (2h27:53).

Foto: Lapresse