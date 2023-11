Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Eliminate Scutto e le altre azzurre

La sessione mattutina della prima giornata di incontri va in archivio a Montpellier con pochi sorrisi per la Nazionale italiana femminile di judo impegnata ai Campionati Europei Individuali 2023. Sui tatami dell’Arena Sud de France, l’unica azzurra capace di raggiungere il Final Block si è rivelata la solita Odette Giuffrida, che combatterà per il bronzo nel pomeriggio contro la tedesca Mascha Ballhaus.

La due volte medagliata olimpica dei -52 kg non ha brillato quest’oggi (anche a causa di una mano ancora a mezzo servizio in seguito all’infortunio pre-Baku), dopo il recente trionfo al Grand Slam di Abu Dhabi, vincendo comunque due match complessi per somma di sanzioni con la spagnola Ariane Toro Soler (mentre era sotto di un waza-ari) e con l’ungherese Reka Pupp prima di cedere il passo in semifinale alla grande rivale kosovara Distria Krasniqi per hansoku make al Golden Score per triplo shido al termine in un incontro molto teso ed equilibrato.

La principale delusione della mattinata è rappresentata indubbiamente dalla prematura eliminazione di Assunta Scutto nei -48 kg. La prima testa di serie e numero 1 del ranking mondiale si è fatta sorprendere infatti agli ottavi (dopo aver saltato i sedicesimi grazie ad un bye) dal waza-ari istantaneo dell’ostica azera Leyla Aliyeva (reduce da due podi Slam consecutivi) senza riuscire poi a ribaltare le sorti dell’incontro.

Appuntamento rimandato dunque per la prima medaglia continentale a livello senior della 21enne napoletana, già capace di salire due volte sul podio ai Mondiali e altrettante al Master. Nella stessa categoria di peso, anche la n.7 del seeding Francesca Milani si è fermata agli ottavi perdendo per waza-ari al Golden Score contro la russa Sabina Giliazova.

Bilancio odierno di una vittoria ed una sconfitta invece per Veronica Toniolo, estromessa dal discorso medaglie avendo mancato l’accesso ai quarti. La campionessa europea e mondiale juniores in carica dei -57 kg ha superato all’esordio la belga Mina Libeer per somma di sanzioni dopo un Golden Score infinito, pagando dazio poi agli ottavi con la tedesca Seija Ballhaus per hansoku make (tre shido).

